Advertisement

لبنان

شراكة بين التعليم المهني ومؤسسات الرعاية الاجتماعية لتطوير المهارات المهنية الحديثة

Lebanon 24
03-12-2025 | 12:10
A-
A+
Doc-P-1450471-639003859525051995.png
Doc-P-1450471-639003859525051995.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبلت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري وفدا من المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية في لبنان برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد جمعة، وعضوية: هلا مرعب، سلوى الزعتري، الأخت زاهية فرنجية وأدهم معماري، وتم البحث في سبل مواكبة التطور الحاصل في الاختصاصات المهنية الحديثة، إضافة إلى إمكانية تمكين المعاهد التابعة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية من تنظيم دورات تقوية وتأهيل للخريجين والراغبين في تطوير مهاراتهم، بما يضمن دخولهم سوق العمل بمزيد من الجهوزية والثبات.
Advertisement

وأكدت بري استعدادها "لتسريع العمل بالموافقات الخاصة بالدورات التي سبق للمديرية أن أعدتها وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يسهم في دعم المؤسسات وتفعيل دورها".

وتناول النقاش أيضا، تطوير البرامج المهنية وتحديثها بما يتلاءم مع حاجات سوق العمل وتنوعه، تمهيدا لتعزيز الشراكة والتكامل بين الجانبين. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
مطر استقبل وفدا من الاتحاد التنسيقي للمتعاقدين في التعليم المهني الرسمي
lebanon 24
03/12/2025 22:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي التقى وفود التعليم المهني والثانوي والأساسي
lebanon 24
03/12/2025 22:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التربية تبحث إدماج المتعاقدين في التعليم المهني والتقني
lebanon 24
03/12/2025 22:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع قانون جديد لتفعيل إعداد المعلمين قبل الالتحاق بالتعليم المهني والتقني
lebanon 24
03/12/2025 22:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية

الوكالة الوطنية

المجلس الوطني

مجلس الوطني

هنادي بري

أحمد جمعة

فرنجية

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:44 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:46 | 2025-12-03
15:33 | 2025-12-03
15:24 | 2025-12-03
14:46 | 2025-12-03
14:44 | 2025-12-03
14:03 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24