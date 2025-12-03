شراكة بين التعليم المهني ومؤسسات الرعاية الاجتماعية لتطوير المهارات المهنية الحديثة

Advertisement

استقبلت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة وفدا من في برئاسة رئيس المجلس الدكتور ، وعضوية: هلا مرعب، سلوى الزعتري، الأخت زاهية وأدهم معماري، وتم البحث في سبل مواكبة التطور الحاصل في الاختصاصات المهنية الحديثة، إضافة إلى إمكانية تمكين المعاهد التابعة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية من تنظيم دورات تقوية وتأهيل للخريجين والراغبين في تطوير مهاراتهم، بما يضمن دخولهم سوق العمل بمزيد من الجهوزية والثبات.وأكدت استعدادها "لتسريع العمل بالموافقات الخاصة بالدورات التي سبق للمديرية أن أعدتها وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يسهم في دعم المؤسسات وتفعيل دورها".وتناول أيضا، تطوير البرامج المهنية وتحديثها بما يتلاءم مع حاجات سوق العمل وتنوعه، تمهيدا لتعزيز الشراكة والتكامل بين الجانبين. (الوكالة الوطنية)