لبنان
شراكة بين التعليم المهني ومؤسسات الرعاية الاجتماعية لتطوير المهارات المهنية الحديثة
Lebanon 24
03-12-2025
|
12:10
استقبلت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة
هنادي بري
وفدا من
المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية
في
لبنان
برئاسة رئيس المجلس الدكتور
أحمد جمعة
، وعضوية: هلا مرعب، سلوى الزعتري، الأخت زاهية
فرنجية
وأدهم معماري، وتم البحث في سبل مواكبة التطور الحاصل في الاختصاصات المهنية الحديثة، إضافة إلى إمكانية تمكين المعاهد التابعة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية من تنظيم دورات تقوية وتأهيل للخريجين والراغبين في تطوير مهاراتهم، بما يضمن دخولهم سوق العمل بمزيد من الجهوزية والثبات.
وأكدت
بري
استعدادها "لتسريع العمل بالموافقات الخاصة بالدورات التي سبق للمديرية أن أعدتها وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يسهم في دعم المؤسسات وتفعيل دورها".
وتناول
النقاش
أيضا، تطوير البرامج المهنية وتحديثها بما يتلاءم مع حاجات سوق العمل وتنوعه، تمهيدا لتعزيز الشراكة والتكامل بين الجانبين. (الوكالة الوطنية)
المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية
الوكالة الوطنية
المجلس الوطني
مجلس الوطني
هنادي بري
أحمد جمعة
فرنجية
النقاش
