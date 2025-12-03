الحجيري: التطبيع تحت ستار المفاوضات يهدد السيادة والحقوق الوطنية

Advertisement

علق رئيس حركة "النصر عمل" النائب ، على تكليف السفير السابق ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات "الميكانيزم"، وقال في تصريح: "حكمٌ مطواع ذليل ينفذ الإملاءات سمعاً وطاعة، أمام الأميركية المستبدة المهيمنة، شريكة العدو في قتل شعبنا".وأضاف: "يمعن كيان الغاصب في وحشيته وعدوانه على بلادنا، مهدداً بإبادتنا، فتكون ردة فعل أركان الحكم المزيد من تقديم التنازلات وبالمجان".وسأل: "أي حكم هذا الذي يفرط بالثوابت والحقوق الوطنية وبالسيادة والكرامة؟"، معتبرا أن "ماجرى محاولة ومقدمة للتطبيع والإستسلام للعدو".وختم: "لا للتطبيع ولا للتفاوض مع العدو المحتل". (الوكالة الوطنية)