لبنان

الحجيري: التطبيع تحت ستار المفاوضات يهدد السيادة والحقوق الوطنية

Lebanon 24
03-12-2025 | 12:14
علق رئيس حركة "النصر عمل" النائب ملحم الحجيري، على تكليف السفير السابق سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات "الميكانيزم"، وقال في تصريح: "حكمٌ مطواع ذليل ينفذ الإملاءات سمعاً وطاعة، أمام سلطة الوصاية الأميركية المستبدة المهيمنة، شريكة العدو في قتل شعبنا". 
وأضاف: "يمعن كيان الاحتلال الغاصب في وحشيته وعدوانه على بلادنا، مهدداً بإبادتنا، فتكون ردة فعل أركان الحكم المزيد من تقديم التنازلات وبالمجان".

وسأل: "أي حكم هذا الذي يفرط بالثوابت والحقوق الوطنية  وبالسيادة والكرامة؟"، معتبرا أن "ماجرى محاولة ومقدمة للتطبيع والإستسلام للعدو".

وختم: "لا للتطبيع ولا للتفاوض مع العدو المحتل". (الوكالة الوطنية)
 
