لبنان
شحادة يجول في St Joseph: مشاريع طلابية تعتمد الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
03-12-2025
|
12:20
زار وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة مدرسة St Joseph في قرنة شهوان، حيث استقبله رئيس المدرسة المونسنيور شادي
بو حبيب
ونائبه
الخوري
شربل الخراط ونائبة الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتورة
نانسي
تومانيان، إلى جانب مسؤولة قسم الـIT جيزيل قرعة والمسؤول المالي ميشال بحوت ومساعدة الرئيس نينا
الهندي
.
وتركزت الزيارة على دور
الذكاء الاصطناعي
في تطوير المناهج، حيث عرضت إدارة المدرسة خطتها لإدخال هذا التخصص ضمن البرامج الأكاديمية وتدريب الطلاب على أدواته الحديثة. وأشاد شحادة بالمبادرة، معتبرًا أن إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج بات ضرورة في ظل تسارع التطور التكنولوجي.
وانتقل شحادة لاحقًا إلى قاعة المحاضرات لعقد لقاء موسّع مع أفراد الهيئة التعليمية، استمع خلاله إلى عرض مفصل حول المشاريع القائمة، مشددًا على أهمية الجهود المبذولة لمواكبة الابتكارات الرقمية. بعدها قام بجولة داخل المدرسة زار خلالها عددًا من الصفوف واطلع مباشرة على مشاريع الطلاب المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قبل أن يختتم زيارته بالتعرف إلى مرافق المدرسة.
وأشار
المكتب الإعلامي للوزير
إلى أن هذه الزيارة تندرج ضمن دعم مكتب
وزير الدولة
لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للمبادرات التربوية التي تعزز ثقافة التكنولوجيا والابتكار لدى الجيل الجديد.
