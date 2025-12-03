Advertisement

لبنان

شحادة يجول في St Joseph: مشاريع طلابية تعتمد الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
03-12-2025 | 12:20
A-
A+
Doc-P-1450476-639003864076904924.png
Doc-P-1450476-639003864076904924.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة مدرسة St Joseph في قرنة شهوان، حيث استقبله رئيس المدرسة المونسنيور شادي بو حبيب ونائبه الخوري شربل الخراط ونائبة الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتورة نانسي تومانيان، إلى جانب مسؤولة قسم الـIT جيزيل قرعة والمسؤول المالي ميشال بحوت ومساعدة الرئيس نينا الهندي.
Advertisement

وتركزت الزيارة على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير المناهج، حيث عرضت إدارة المدرسة خطتها لإدخال هذا التخصص ضمن البرامج الأكاديمية وتدريب الطلاب على أدواته الحديثة. وأشاد شحادة بالمبادرة، معتبرًا أن إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج بات ضرورة في ظل تسارع التطور التكنولوجي.

وانتقل شحادة لاحقًا إلى قاعة المحاضرات لعقد لقاء موسّع مع أفراد الهيئة التعليمية، استمع خلاله إلى عرض مفصل حول المشاريع القائمة، مشددًا على أهمية الجهود المبذولة لمواكبة الابتكارات الرقمية. بعدها قام بجولة داخل المدرسة زار خلالها عددًا من الصفوف واطلع مباشرة على مشاريع الطلاب المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قبل أن يختتم زيارته بالتعرف إلى مرافق المدرسة.

وأشار المكتب الإعلامي للوزير إلى أن هذه الزيارة تندرج ضمن دعم مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للمبادرات التربوية التي تعزز ثقافة التكنولوجيا والابتكار لدى الجيل الجديد.

مواضيع ذات صلة
شحادة: خارطة طريق وطنية لدمج الذكاء الاصطناعي في القطاع التربوي
lebanon 24
03/12/2025 22:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع عملاق: ميتا تطلق مركز بيانات هائل لتعزيز الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
03/12/2025 22:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عون أمام وفد الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات: نُثمّن مبادرات الاتحاد ونرحّب باختيار لبنان مقرّاً لمشروع الحاضنة العربية لمشاريع الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
03/12/2025 22:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة القديس يوسف: انتخابات طلابية بنسبة مشاركة 85%
lebanon 24
03/12/2025 22:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتب الإعلامي للوزير

الذكاء الاصطناعي

المكتب الإعلامي

وزير الدولة

أكاديمية

بو حبيب

التربوي

الخوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:44 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:46 | 2025-12-03
15:33 | 2025-12-03
15:24 | 2025-12-03
14:46 | 2025-12-03
14:44 | 2025-12-03
14:03 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24