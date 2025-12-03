Advertisement

لبنان

مطر: اختيار السفير كرم يعكس الخبرة الوطنية ويفتح قناة للتواصل المدني

Lebanon 24
03-12-2025 | 12:18
كتب النائب إيهاب مطر على منصة "أكس": "نقلة ذكية ومفاجئة أقدم عليها الرئيس جوزاف عون بتكليف السفير السابق سيمون كرم ترؤس وفدنا إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان، ليس فقط لما يتمتع به السفير كرم من خبرة وسجل وطني، بل لأنها تأتي في ظرف دقيق ومعقد يتشابك فيه المأزق الداخلي بشأن حصر السلاح، وسط التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية التي لا تهدأ، مع المأزق الإقليمي مع تعاظم خطر إسرائيل الكبرى، مما استوجب فتح قناة مدنية للتواصل ولتنفيس التصعيد المنذر بشر العواقب، خصوصا ونحن نستعد لاستقبال وفد من مجلس الأمن الدولي".
