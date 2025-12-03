Advertisement

لبنان

الحجار يلتقي نواب بيروت وبحث في ملفات إنمائية و خدماتية

Lebanon 24
03-12-2025
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، نواب بيروت وهم: غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، فيصل الصايغ، ونقولا الصحناوي.
وتناول الإجتماع مجموعة من الملفات الإنمائية والخدماتية التي تخص العاصمة. كما جرى بحث واقع بيروت على مختلف الصعد والحاجات الأساسية لأبنائها.
