Advertisement

استقبل للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد في مكتبه رئيس مجلس إدارة شركة "تاتش" ومديرها العام ، يرافقه المهندسان حسن وهيثم .وبحسب والعلاقات العامة في ، خُصّص اللقاء للبحث في سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ولا سيما على مستوى الحلول والتقنيات الداعمة لعمليات الدفاع المدني وخدماته الميدانية.