لبنان

تعاون مرتقب بين الدفاع المدني و"تاتش": بحثٌ في دعم العمليات تقنيا

Lebanon 24
03-12-2025 | 12:52
استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش في مكتبه رئيس مجلس إدارة شركة "تاتش" ومديرها العام كريم سليم سلام، يرافقه المهندسان حسن دهيني وهيثم شبلي.
وبحسب دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، خُصّص اللقاء للبحث في سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ولا سيما على مستوى الحلول والتقنيات الداعمة لعمليات الدفاع المدني وخدماته الميدانية.
