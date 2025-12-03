مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والجامعة الأميركية لتطوير التعليم الرقمي

Advertisement

• دعم السياسات والبحوث القائمة على الأدلة، ومنها إعداد معايير وطنية لضمان جودة التعليم العالي عبر الإنترنت.

• تدريب موظفي الوزارة ورفع مهاراتهم التقنية والتربوية.

• تعزيز الحوكمة والإدارة داخل الوزارة.

• دفع التحول الرقمي.

• إشراك طلاب الجامعة الأميركية في عمل ميداني داخل المدارس الرسمية.

وقّعت وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي ورئيس الدكتور فضلو لتعزيز إصلاح التعليم وتطوير التعلّم الإلكتروني، خلال حفل في منصة المشاركة الحكومية . وتهدف المذكرة إلى تحسين الحوكمة، تقوية القدرات المؤسسية، وتطوير التعليم الرقمي.وتتوزع المذكرة على خمسة محاور:وأكد الجردلي دور المنصة في دعم الابتكار، فيما شدد خوري على الجامعة بتقوية المنظومة التعليمية. أما كرامي فأكدت أهمية الشراكة في تعزيز ثقة الجمهور ودمج الإصلاح ضمن إطار مؤسسي مستدام.وفي سياق منفصل، استقبلت كرامي سفير كوبا خورخيه ليون الذي سلّمها دعوة للمشاركة في مؤتمر للتعليم العالي، وبُحثت إمكانية توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الجامعي والاعتراف بالشهادات.