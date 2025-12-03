Advertisement

لبنان

مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والجامعة الأميركية لتطوير التعليم الرقمي

Lebanon 24
03-12-2025 | 13:05
وقّعت وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي ورئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري مذكرة تفاهم لتعزيز إصلاح التعليم وتطوير التعلّم الإلكتروني، خلال حفل في منصة المشاركة الحكومية في الجامعة. وتهدف المذكرة إلى تحسين الحوكمة، تقوية القدرات المؤسسية، وتطوير التعليم الرقمي.
وتتوزع المذكرة على خمسة محاور:
• دعم السياسات والبحوث القائمة على الأدلة، ومنها إعداد معايير وطنية لضمان جودة التعليم العالي عبر الإنترنت.
• تدريب موظفي الوزارة ورفع مهاراتهم التقنية والتربوية.
• تعزيز الحوكمة والإدارة داخل الوزارة.
• دفع التحول الرقمي.
• إشراك طلاب الجامعة الأميركية في عمل ميداني داخل المدارس الرسمية.

وأكد الدكتور فادي الجردلي دور المنصة في دعم الابتكار، فيما شدد خوري على التزام الجامعة بتقوية المنظومة التعليمية. أما كرامي فأكدت أهمية الشراكة في تعزيز ثقة الجمهور ودمج الإصلاح ضمن إطار مؤسسي مستدام.

وفي سياق منفصل، استقبلت كرامي سفير كوبا خورخيه ليون كروز الذي سلّمها دعوة للمشاركة في مؤتمر للتعليم العالي، وبُحثت إمكانية توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الجامعي والاعتراف بالشهادات.

