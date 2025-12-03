Advertisement

لبنان

خطط سلامة وطوارئ… اجتماع وزاري موسع لضمان موسم تزلج آمن ومنظم

03-12-2025 | 13:06
عقد اليوم الاجتماع الأول للجنة التزلج لموسم ٢٠٢٥ _ ٢٠٢٦، بدعوة من وزيرة السياحة لورا لحود وبحضور المديرة العامة لوزارة السياحة بالانابة، ورئيس دائرة المصاعد الكهربائية في الوزارة، وذلك بهدف التحضير لموسم التزلج وضمان انطلاقه بشكل آمن ومنظم، ومناقشة الأولويات والتحديات.
شارك في الاجتماع ممثلون عن: قسم الشرطة السياحية، وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش، وزارة الشباب والرياضة،  وزارة الأشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطرق والمباني، الصليب الأحمر اللبناني، رؤساء البلديات المعنية ومراكز التزلج والمنتجعات والفنادق، الاتحاد اللبناني للتزلج.
وجرى خلال اللقاء "التشديد على ضرورة التنسيق المستمر، وتم عرض أبرز النقاط التي يجب متابعتها ومنها: السلامة العامة، تأمين الجرافات وتجهيز وتوسيع الطرقات، وضع خطة سير واستحداث مرآب للباصات، معالجة موضوع "السكيدو"، صيانة التجهيزات واستكمال المستندات الإدارية للتراخيص، بالإضافة الى وضع خطة طوارئ وإسعاف وتدريب، وجدول للأسعار".
وتم خلال اللقاء مناقشة مشروع مرسوم تنظيمي لمنقذي ومدربي التزلج. واتفق المجتمعون على "ضرورة عقد لقاءات متلاحقة لمتابعة تنفيذ هذه المقررات".
 
