لبنان

وُصف بـ"الإيجابي"... تعليق إسرائيلي جديد على اجتماع "الميكانيزم"

Lebanon 24
03-12-2025 | 13:06
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أنّ "اجتماع لجنة مراقبة وقف النار بين لبنان وإسرائيل اليوم عُقد بأجواء إيجابيّة".
وقال مكتب نتنياهو: "اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع لبنان شهد اتفاقًا على صياغة أفكار لتعزيز التعاون الاقتصادي بين لبنان وإسرائيل".


كذلك، شدّد على أنّ "إسرائيل أوضحت أن نزع سلاح حزب الله أمر إلزامي بغض النظر عن تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي"، لافتًا إلى أنّ "الطرفين اتفقا خلال اجتماع الناقورة على استمرار الحوار". 
