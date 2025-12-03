Advertisement

تأجيل جلسة لجنة المال بسبب اعتذار وزيرة التربية وعدد من النواب

03-12-2025 | 13:10
أرجأ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، جلسة اللجنة التي كانت مقررة في العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الخميس، الى نهار الخميس الواقع فيه ١١ كانون الأول الحالي، لدرس جدول الأعمال نفسه.، وذلك بسبب اعتذار وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي وعدد من النواب عن حضور جلسة الغد.
وكان مقررا ، ان تدرس اللجنة جدول الأعمال الآتي:

- اقتراح القانون الرامي إلى إدخال المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان إلى ملاك الدولة، عبر مباراة محصورة من خلال مجلس الخدمة المدنية.

-مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم الرقم 1408 تاريخ 30/9/2025، الرامي إلى فتح إعتماد إضافي بقيمة / 200،000،000،000/ ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء مساهمة مالية إلى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لتغطية عجز الصندوق عملا بالمادة (41) من قانون 15/6/1959 (تنظيم الهيئة التعليمية في المعهد الخاص)

- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل البند 1 من الفقرة سادسا من قانون الضمان الإجتماعي، الصادر بتاريخ 26 ايلول 1963.

- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل احكام المادة (4/ثانيا) من القانون الرقم 289 تاريخ 30/4/2014 (نظام وتنظيم الدفاع المدني). 
(الوكالة الوطنية)
