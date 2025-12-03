تأجيل جلسة لجنة المال بسبب اعتذار وزيرة التربية وعدد من النواب

Advertisement

أرجأ رئيس والموازنة ، جلسة اللجنة التي كانت مقررة في العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الخميس، الى نهار الخميس الواقع فيه ١١ كانون الأول الحالي، لدرس جدول الأعمال نفسه.، وذلك بسبب اعتذار وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي وعدد من النواب عن حضور جلسة .وكان مقررا ، ان تدرس اللجنة جدول الأعمال الآتي:- اقتراح القانون إلى إدخال المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في إلى ملاك الدولة، عبر مباراة محصورة من خلال .-مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم الرقم 1408 تاريخ 30/9/2025، الرامي إلى فتح إعتماد إضافي بقيمة / 200،000،000،000/ في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء مساهمة مالية إلى صندوق التعويضات لأفراد في المدارس الخاصة لتغطية عجز الصندوق عملا بالمادة (41) من قانون 15/6/1959 (تنظيم الهيئة التعليمية في المعهد الخاص)- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل البند 1 من الفقرة سادسا من قانون الضمان الإجتماعي، الصادر بتاريخ 26 ايلول 1963.- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل احكام المادة (4/ثانيا) من القانون الرقم 289 تاريخ 30/4/2014 (نظام وتنظيم الدفاع المدني).