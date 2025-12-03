لقاء بين رستم والزين لبحث إدارة النفايات والتلوث في عكار

Advertisement

زار النائب الدكتور وزيرة البيئة الدكتورة في مكتبها بالوزارة، حيث جرى البحث في عدد من الملفات البيئية المتعلقة بمنطقة ، ولا سيما المرتبطة بإدارة النفايات، والتلوث، والحفاظ على المساحات الخضراء.وأكد النائب رستم خلال اللقاء "أهمية تعزيز حضور الوزارة في عكار من خلال مشاريع بيئية تنموية"، مشدداً على "ضرورة إيجاد حلول مستدامة للمشاكل البيئية المزمنة التي تعاني منها المنطقة".من جهتها، رحّبت ب"التعاون مع الجهات النيابية والبلديات في سبيل تحقيق بيئة سليمة ومتوازنة ، مؤكدة أن عكار تحظى باهتمام خاص ضمن خطة الوزارة البيئية الشاملة". (الوكالة الوطنية)