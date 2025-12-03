Advertisement

لبنان

لقاء بين رستم والزين لبحث إدارة النفايات والتلوث في عكار

Lebanon 24
03-12-2025 | 13:18
A-
A+
Doc-P-1450506-639003900734119171.png
Doc-P-1450506-639003900734119171.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار النائب الدكتور أحمد رستم وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين في مكتبها بالوزارة، حيث جرى البحث في عدد من الملفات البيئية المتعلقة بمنطقة عكار ، ولا سيما القضايا المرتبطة بإدارة النفايات، والتلوث، والحفاظ على المساحات الخضراء.
Advertisement

وأكد النائب رستم خلال اللقاء "أهمية تعزيز حضور الوزارة في عكار من خلال مشاريع بيئية تنموية"، مشدداً على "ضرورة إيجاد حلول مستدامة للمشاكل البيئية المزمنة التي تعاني منها المنطقة".

من جهتها، رحّبت الوزيرة الزين ب"التعاون مع الجهات النيابية والبلديات في سبيل تحقيق بيئة سليمة ومتوازنة ، مؤكدة أن عكار تحظى باهتمام خاص ضمن خطة الوزارة البيئية الشاملة". (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
لقاء بين بري وسلام لبحث آخر التطورات السياسية
lebanon 24
03/12/2025 22:58:31 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين مخاتير شكا ورئيس بلديتها لبحث ظاهرة انتشار الكلاب الشاردة
lebanon 24
03/12/2025 22:58:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة وزيرة البيئة: نعمل على إنشاء هيئة إدارة النفايات الصلبة وتحديث الاستراتيجية الوطنية
lebanon 24
03/12/2025 22:58:31 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين "يازا" وإدارة مرفأ بيروت: لبيئة عمل آمنة ومسؤولة داخل المرفأ
lebanon 24
03/12/2025 22:58:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

إدارة النفايات

تمارا الزين

أحمد رستم

من جهته

نائب ال

الوزيرة

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:44 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:46 | 2025-12-03
15:33 | 2025-12-03
15:24 | 2025-12-03
14:46 | 2025-12-03
14:44 | 2025-12-03
14:03 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24