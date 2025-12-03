Advertisement

لبنان

كيف علّقت مصادر "حزب الله" على بيان رئاسة الجمهورية؟

Lebanon 24
03-12-2025 | 13:45
أفادت معلومات صحافية أن مصادر في حزب الله علّقت على بيان رئاسة الجمهورية قائلة: "لا تعليق، ونترك الأمر إلى أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الذي سيعلن موقفه في خطابه يوم الجمعة".
نعيم قاسم

حزب الله

الجمهوري

رئاسة ال

جمهورية

قاسم

