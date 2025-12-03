18
بيروت
15
طرابلس
18
صور
17
جبيل
18
صيدا
17
جونية
11
النبطية
10
زحلة
9
بعلبك
1
بشري
13
بيت الدين
7
كفردبيان
لبنان
عقد أمس.. اجتماع بين السفير كرم وقائد قطاع جنوب الليطاني لتنسيق الموقف الموحّد للبنان
Lebanon 24
03-12-2025
|
14:03
أفادت معلومات صحافية، ان المبعوثة الأميركية
مورغان
أورتاغس كانت مرتاحة للمداولات بحيث عبّر المجتمعون عن ثَنائهم على عمل قائد قطاع جنوب
الليطاني
العميد
نيكولا تابت
.
وبحث المعلومات، عبر الجيش خلال الاجتماع عن ارتياحه لتعيينِ السفير
سيمون كرم
معتبراً انه رجل وطني.
وكشفت المعلومات أن اجتماع عقد مساء الثلاثاء بين السفير كرم والعميد
تابت
جرى خلاله تنسيق الموقف الموحّد للبنان مع التأكيد أنّ أي قرار يبقى بيد المجلس النيابي وأن من يطلب من الجيش أكثر عليه أن يقدّم له الدعم اللازم.
