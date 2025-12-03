عقد أمس.. اجتماع بين السفير كرم وقائد قطاع جنوب الليطاني لتنسيق الموقف الموحّد للبنان

Advertisement

وبحث المعلومات، عبر الجيش خلال الاجتماع عن ارتياحه لتعيينِ السفير معتبراً انه رجل وطني.وكشفت المعلومات أن اجتماع عقد مساء الثلاثاء بين السفير كرم والعميد جرى خلاله تنسيق الموقف الموحّد للبنان مع التأكيد أنّ أي قرار يبقى بيد المجلس النيابي وأن من يطلب من الجيش أكثر عليه أن يقدّم له الدعم اللازم.