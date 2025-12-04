Advertisement

لبنان

العراق تقرر تجميد أموال الإرهابيين.. وحزب الله ضمن القائمة

Lebanon 24
04-12-2025 | 03:52
A-
A+
Doc-P-1450709-639004429856355001.webp
Doc-P-1450709-639004429856355001.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت الحكومة العراقية قراراً رسمياً يقضي بتصنيف كل من "حزب الله" و"أنصار الله" (الحوثيين) كـ"جهات إرهابية" داخل البلاد، وبموجبه أمرت بتجميد جميع أموالهم وأصولهم.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
العراق يقرر تجميد أموال "الإرهابيين" ومن بينهم حزب الله والحوثيون
lebanon 24
04/12/2025 13:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
البنك المركزي العراقي: بعض الأحزاب والكيانات التي تمت الإشارة إليها في قرار تجميد أموال داعش والقاعدة لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين
lebanon 24
04/12/2025 13:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: إيران لا تزال ترسل السلاح والمال لحزب الله وستبقى تساعده الى آخر رمق
lebanon 24
04/12/2025 13:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
محاصرة مالية لحزب الله وإجراءات لمصرف لبنان والسفير الأميركي يبدأ مهامه الاثنين
lebanon 24
04/12/2025 13:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الحكومة العراقية

العراقية

العراقي

الحوثي

عراقية

أنصار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:04 | 2025-12-04
06:00 | 2025-12-04
05:58 | 2025-12-04
05:54 | 2025-12-04
05:40 | 2025-12-04
05:40 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24