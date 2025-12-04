Advertisement

لبنان

حريق كبير يلتهم كروم الزيتون بين باريش ومعروب

Lebanon 24
04-12-2025 | 05:05
A-
A+
Doc-P-1450735-639004468492441345.jpg
Doc-P-1450735-639004468492441345.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شب حريق كبير بين بلدتي باريش ومعروب قضاء صور، حيث قضى على مساحات واسعة من كروم الزيتون والاشجار البرية ، وتعمل فرق الاطفاء المختصة على اخماده. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حريق هائل يلتهم شركة خليفة في المعمارية
lebanon 24
04/12/2025 17:27:58 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى في جنوب اليابان (فيديو)
lebanon 24
04/12/2025 17:27:58 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق هائل يلتهم ستوديو مصر.. فهل من إصابات؟ (فيديو)
lebanon 24
04/12/2025 17:27:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
lebanon 24
04/12/2025 17:27:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

قضاء صور

الزيتون

ون بين

باريش

بريت

باري

اريش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:13 | 2025-12-04
10:18 | 2025-12-04
10:08 | 2025-12-04
10:01 | 2025-12-04
09:44 | 2025-12-04
09:42 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24