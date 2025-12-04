مسؤول عراقي يكشف.. لماذا صُنّف "حزب الله" كحزب إرهابي؟

Advertisement

وقال المسؤول الذي فضل عدم هويته، إن القرار "يأتي ضمن جهود مواءمة المنظومة القانونية والرقابية مع متطلبات المالي (فاتف)".وتابع "تحديث القوائم مستمر بناءً على التعديلات الواردة من لجان في ".وجاء ذلك استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم 6 لسنة 2023، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمي "داعش" والقاعدة والكيانات المرتبطة بهما.وتُلزم هذه القرارات جميع المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية في بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأسماء المشمولة، ومنع أي تعامل مالي أو مصرفي معها بشكل مباشر أو غير مباشر. (العين الإخبارية)