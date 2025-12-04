Advertisement

لبنان

مسؤول عراقي يكشف.. لماذا صُنّف "حزب الله" كحزب إرهابي؟

Lebanon 24
04-12-2025 | 05:05
كشف مسؤول حكومي عراقي لـ"العين الإخبارية"، اليوم الخميس، عن أسباب تصنيف حزب الله والحوثيين، تنظيمات إرهابية.
وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن القرار "يأتي ضمن جهود مواءمة المنظومة القانونية والرقابية العراقية مع متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)". 

وتابع "تحديث القوائم مستمر بناءً على التعديلات الواردة من لجان العقوبات في مجلس الأمن".

وجاء ذلك استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم 6 لسنة 2023، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمي "داعش" والقاعدة والكيانات المرتبطة بهما.

وتُلزم هذه القرارات جميع المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية في العراق بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأسماء المشمولة، ومنع أي تعامل مالي أو مصرفي معها بشكل مباشر أو غير مباشر. (العين الإخبارية)

