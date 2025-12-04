Advertisement

لبنان

الخولي: تثبيت الليرة بلا سياسة نقدية واضحة مخالفة للقانون وتمنع التعافي

Lebanon 24
04-12-2025 | 05:10
A-
A+

Doc-P-1450739-639004471391095935.jpg
Doc-P-1450739-639004471391095935.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّر المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، من "الاستمرار في تجميد سعر صرف الليرة اللبنانية عند حدود 89,500 ليرة مقابل الدولار الأميركي، رغم التحولات السياسية والمالية والاقتصادية والأمنية الإيجابية التي شهدها لبنان خلال الأشهر الماضية، وكان اخرها زيارة قداسة البابا والتفاوض المدني المباشر بين لبنان واسرائيل ورغم الارتفاع الكبير في قيمة احتياطي الذهب اللبناني".
Advertisement

وأشار في بيان إلى أنّ "الليرة اللبنانية انهارت خلال السنوات الأربع الماضية من 1,500 ليرة إلى 89,500 ليرة للدولار نتيجة سلسلة من العوامل المتداخلة، أبرزها: الانهيار المالي والمصرفي، تدهور الثقة بالمؤسسات، غياب السياسات الإصلاحية، وقيام مصرف لبنان بتثبيت سعر صرف اصطناعي لا يعكس الواقع الاقتصادي ويخدم مصالح فئات محدودة على حساب المصلحة الوطنية".

وأكد الخولي أن "لبنان يملك 286 طناً من احتياطي الذهب، كانت قيمتها تُقدّر قبل أربع سنوات بحوالي 20 مليار دولار، بينما تبلغ قيمتها اليوم قرابة 40 مليار دولار نتيجة ارتفاع الذهب عالمياً بنسبة تفوق 90% بين 2020 و2024. وهذا التطوّر، وفق الخولي، عامل بنيوي حاسم كان يجب أن ينعكس مباشرةً على قوة العملة الوطنية كما يحصل في الدول التي ترتفع فيها قيمة احتياطاتها الاستراتيجية".

أضاف: "أن التجارب الدولية من تركيا إلى البرازيل وجنوب أفريقيا والهند أثبتت أن ارتفاع قيمة الاحتياطات الذهبية والمالية يُعدّ من أقوى العوامل التي تدعم العملة وتُعيد إليها التوازن، شرط توفر إدارة نقدية مستقلة وشفافة و تحرير تدريجي للعُملة وفق قواعد الاقتصاد الحر والمعايير الدولية".

وشدّد الخولي على أن "غياب السياسة النقدية الواضحة منذ سنوات يشكّل أحد أبرز أسباب الانهيار واستمرار الفوضى في سوق الصرف"، معتبراً أن "هذا الغياب يُعدّ مخالفة صريحة لروح وصلاحيات حاكم مصرف لبنان المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف، ولا سيّما المواد التي تلزم المصرف المركزي بوضع وتنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى حماية النقد الوطني، تأمين استقرار الأسعار، والحفاظ على القوة الشرائية للعملة".

وأوضح أن "السياسة النقدية ليست خياراً سياسياً بل التزام قانوني مُلزِم، وأن ترك الليرة دون إدارة نقدية فاعلة أو خطة واضحة يخالف أبسط قواعد الحوكمة المصرفية والمعايير الدولية التي تعتمدها المصارف المركزية حول العالم، وهو ما ساهم في إطالة عمر الأزمة وتعميق خسائر اللبنانيين".

وقال : "إذا كانت قيمة الذهب اللبناني قد تضاعفت، وإذا كان الوضع الأمني والسياسي قد استقر مع حكومة وعهد جديد، وإذا كانت المؤشرات الاقتصادية الأساسية بدأت تتحسن، فكيف تبقى الليرة مجمّدة عند مستوى 89,500 ليرة؟ ألا يفترض أن ينعكس تضاعف قيمة الاحتياطي الذهبي على سعر الصرف؟"

وأوضح أن "الحسابات الاقتصادية المقارنة تشير إلى أن القيمة العادلة لسعر الصرف، بعد احتساب أثر ارتفاع قيمة الاحتياطي الذهبي والتحسن النسبي في بيئة الاستقرار، يجب أن تتراجع إلى حدود 45,000 ليرة للدولار. وهذه ليست تقديرات سياسية، بل نتائج معادلات مالية دولية تعتمدها المؤسسات النقدية لتقدير القوة الشرائية للعملة مقارنة بحجم الاحتياطات".

وانتقد الخولي بشدة "استمرار مصرف لبنان في اتباع سياسة شبيهة بسياسة الحاكم السابق رياض سلامة، القاضية بتثبيت الليرة عند مستويات لا ترتبط لا بالواقع الاقتصادي ولا بقيمة الاحتياطات"، مؤكداً أن "تجميد الليرة ينتج تشوهات خطيرة في السوق، ويمنع التعافي، ويُبقي الاقتصاد رهينة المضاربين".

ورأى  أن "المطلوب اليوم  تحرير تدريجي لسعر الصرف ليعكس القيمة الحقيقية المتأتية من ارتفاع الذهب. فك تجميد الليرة والسماح لها باستعادة جزء من قيمتها الطبيعية. اعتماد سياسة نقدية واضحة وشفافة وفق أحكام قانون النقد والتسليف ومعايير صندوق النقد الدولي.. وإعادة الثقة بالقطاع المالي عبر خطة إصلاحية تتضمن توحيد سعر الصرف تدريجياً، وإعادة هيكلة المصارف، وتنشيط بيئة الاستثمار".

وختم الخولي مؤكداً: "إن بقاء الليرة اللبنانية مجمّدة عند 89,500 ليرة رغم تضاعف قيمة احتياطي الذهب هو قرار سياسي ـ نقدي غير مبرّر، يشكل استمرارية للنهج السابق ويُبقي السوق رهينة مضاربات غير شفافة. إن تحرير الليرة أصبح ضرورة وطنية ملحّة، وخطوة أساسية لبدء التعافي الحقيقي وإعادة العدالة المالية للبنانيين".
مواضيع ذات صلة
الرئيس جوزاف عون: العدوان الإسرائيلي على الجنوب سياسة ممنهجة لتدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي
lebanon 24
04/12/2025 17:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل: الجيش الإسرائيلي يطبق سياسة واضحة للاستعداد على طول الخط الأصفر في غزة
lebanon 24
04/12/2025 17:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يدعو مجلس الشيوخ إلى إلغاء سياسة التعطيل: الخيار واضح للبدء بالخيار النووي
lebanon 24
04/12/2025 17:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: اقتصاد سوريا يُظهر مؤشرات على التعافي
lebanon 24
04/12/2025 17:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

صندوق النقد الدولي

النقد الدولي

رياض سلامة

مصرف لبنان

رياض سلام

اللبنانية

أفريقيا

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:13 | 2025-12-04
10:18 | 2025-12-04
10:08 | 2025-12-04
10:01 | 2025-12-04
09:44 | 2025-12-04
09:42 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24