سلب دراجة نارية تحت تهديد السلاح في كسروان… وتوقيف أحد الفاعلين

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:بتاريخ 27-10-2025، وفي بلدة العقيبة – كسروان، أقدم شخصان مجهولان على متن دراجة آليّة نوع GR لون أسود على سلب درّاجة المواطن أ. م. مواليد عام ۱۹۷٤، بعد أن أطلقا النّار باتجاهه من مسدّس حربي فأصاباه في رِجله حيث نُقِلَ إلى مستشفى لتلقّي العلاج، فيما لاذ الفاعلان بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المشتبه فيهما، وتوقيفهما.بنتيجة المتابعة والجهود الحثيثة، تمكّنت من معرفة هويَّتَيهما، ومن بينهما المدعو:ع. ع. (مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني)، وهو من اصحاب السّوابقبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمينٍ نفّذته في الضاحية الجنوبية.بتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته مسدّسٌ حربي، وكميّة من مادتي الكوكايين وباز الكوكايين.بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عمليّة سلب الدّرّاجة في العقيبة، بالاشتراك مع ، وأنّهما باعا الدّرّاجة المسروقة مقابل مبلغ ۸۰۰ دولار أميركي، تقاسماه فيما بينهما. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.سُلّم الموقوف مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف شريكه.