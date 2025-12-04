سلام اطّلع من السفير كرم على نتائج اجتماع الميكانيزم

Advertisement

استقبل نواف سلام في السراي رئيس الوفد اللبناني الى اجتماعات لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم، واطّلع منه على نتائج اجتماع الميكانيزم الذي عُقد أمس.وأكّد الرئيس سلام للسفير كرم أنّ ترؤسه للوفد اللبناني يشكّل خطوة مهمة في دفع عمل الميكانيزم.سفير قطرواستقبل الرئيس سلام سفير دولة قطر في الشيخ بن آل ثاني الذي أعلن بعد اللقاء": قابلت اليوم نواف سلام الذي سيغادر غدا الى للمشاركة في منتدى الدوحة، وأبلغته بأن حكومة دولة قطر ستستمر بدعم في جميع المجالات من الناحية الإقتصادية والسياسية والعسكرية والصحية.أضاف: نحن مهتمون بلبنان، وأن استقرار لبنان مهم جدا لنا وعزيز علينا .الريجيواستقبل الرئيس سلام رئيس ومدير عام مؤسسة "الريجي" المهندس ناصيف سقلاوي على رأس وفد ضم أعضاء مجلس الادارة.واعلن سقلاوي بعد اللقاء:" تشرفنا بزيارة دولة رئيس الحكومة سلام واطلعناه على نتائج الأعمال التي حققتها "الريجي"والانجازات خلال العام2024 كما حملنا دعوة لدولته لزيارة المؤسسة وإن شاء الله يتم تدشين خط جديد فيها، ولمسنا منه كل دعم ورعاية ووضعناه في تفاصيل النتائج المالية ونتائج العمل الإداري المستمر وخصوصا مكافحة التهريب.