لبنان
وفد جمعية" الإرشاد والإصلاح" زار دريان
Lebanon 24
04-12-2025
|
05:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وفد من جمعية" الإرشاد والإصلاح " مفتي الجمهورية
اللبنانية
الشيخ عبد
اللطيف
دريان.
وضم الوفد رئيس الجمعية المهندس
ابراهيم
طقوش إلى جانب
عضو المجلس
الشرعي
نائب رئيس
الجمعية المهندس وسيم المغربل وعدد من أعضائها.
واشارت في بيان الى ان "المهندس طقوش أطلَع المفتي على مشاريع الجمعية وتقديماتها المختلفة، والأعمال الخيرية والإنسانية والاجتماعية والتربوية التي تنفذها على مدار العام في مختلف الأراضي اللبنانية، مع حرصها على الشفافية في كل معاملاتها وضبط الحوكمة بما يوافق أعلى المعايير المهنية لضمان وصول الخدمة بإتقان إلى مستحقيها."
وتابع البيان:" أثنى المفتي دريان على الدور الرائد الوطني الجامع الذي تقوم به الجمعية في خدمة اللبنانيين"، وشدّد الحاضرون على أهمية الالتفاف حول المرجعية التي تمثلها دار الفتوى والتمسك بالثوابت التي يضعها سماحته". (الوكالة الوطنية)
