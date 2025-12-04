Advertisement

لبنان

حزب الله "مستاء"... هذا ما فعله أحد القياديين بعد الضجة في العراق

Lebanon 24
04-12-2025 | 05:40
أفادت مصادر "الحدث" أن "حزب الله" مستاء من الضجة التي أثيرت في العراق حيال تصنيفه على لائحة الإرهاب. 
وأضافت أن قيادياً في الحزب أجرى اتصالات مع بغداد لتوضيح حقيقة الخطأ ومحاسبة المسؤولين. 
 
وكان العراق تراجع عن قراره تصنيف "حزب الله" والحوثيين كإرهابيين، بعد ساعات من صدور البيان. 
 
وبرر العراق تراجعه عن هذا القرار بأن البيان الذي صدر سابقاً كان نسخة غير منقحة. 
 
 
