23
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
16
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لماذا حزب الله يجمّد موقفه من "الميكانيزم"؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
04-12-2025
|
06:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مصادر مطّلعة لـ"
لبنان 24
" أنّ المشهد اللبناني يشهد انقساماً داخلياً حيال مفاوضات وقف إطلاق النار ولاسيما بعد إعلان رئاسة الجمهورية تكليف السفير السابق سيمون كرم ترؤس وفد بلاده إلى لجنة "الميكانيزم".
Advertisement
وقالت المصادر إنّ
حزب الله
يسعى اليوم إلى كسب المزيد من الوقت لتأجيل البحث في ملف تسليم السلاح على كامل الأراضي
اللبنانية
، في محاولة لحصر هذا
النقاش
بمنطقة جنوب
الليطاني
فقط، في حين أنّ اتفاق وقف النار يشمل جنوب وشمال الليطاني معاً.
وعن تكليف السفير السابق سيمون كرم ترؤس وفد
لبنان
إلى لجنة الميكانيزم تقول المصادر إنّ حزب الله لم يصدر تعليقاً مباشراً على تعيين كرم، لكنه دفع بعدد من مؤيّديه وبعض النواب المحسوبين عليه إلى إطلاق مواقف استنكارية والدعوة إلى تحرّكات في الشارع.
وتوضح المصادر أنّ حزب الله يتعمّد حالياً النأي بنفسه عن أي موقف رسمي وصريح حيال كرم من جهة، وحول تعيين ديبلوماسي مدني للوفد اللبناني إلى اجتماعات "الميكانيزم" من جهة أخرى، مفضّلاً الإبقاء على هامش من الضبابية بانتظار ما ستؤول إليه التطوّرات ليُحدّد الموقف المناسب.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
" حزب الله" ليس وحده المستهدف ولبنان يتمسك بـ"الميكانيزم"
Lebanon 24
" حزب الله" ليس وحده المستهدف ولبنان يتمسك بـ"الميكانيزم"
04/12/2025 17:29:54
04/12/2025 17:29:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يصعّد موقفه ضد الحكومة وقاسم ينصح : لا تقتربوا من القرض الحسن
Lebanon 24
"حزب الله" يصعّد موقفه ضد الحكومة وقاسم ينصح : لا تقتربوا من القرض الحسن
04/12/2025 17:29:54
04/12/2025 17:29:54
Lebanon 24
Lebanon 24
العراق يقرر تجميد أموال "الإرهابيين" ومن بينهم حزب الله والحوثيون
Lebanon 24
العراق يقرر تجميد أموال "الإرهابيين" ومن بينهم حزب الله والحوثيون
04/12/2025 17:29:54
04/12/2025 17:29:54
Lebanon 24
Lebanon 24
البعثة الأممية إلى الجنوب السبت وبرودة في موقف "حزب الله" يعلنها قاسم غداً
Lebanon 24
البعثة الأممية إلى الجنوب السبت وبرودة في موقف "حزب الله" يعلنها قاسم غداً
04/12/2025 17:29:54
04/12/2025 17:29:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
منطقة جنوب الليطاني
اللبنانية
لبنان 24
حزب الله
الليطاني
الجمهوري
رئاسة ال
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو والصور.. عدوان إسرائيلي على الجنوب بعد الإنذارات
Lebanon 24
بالفيديو والصور.. عدوان إسرائيلي على الجنوب بعد الإنذارات
08:13 | 2025-12-04
04/12/2025 08:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بين هيكل وأبانيارا عرض سبل التعاون بين الجيش و"اليونيفيل"
Lebanon 24
لقاء بين هيكل وأبانيارا عرض سبل التعاون بين الجيش و"اليونيفيل"
10:27 | 2025-12-04
04/12/2025 10:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارات.. بيان إسرائيلي وفيديو للحظة القصف
Lebanon 24
بعد الغارات.. بيان إسرائيلي وفيديو للحظة القصف
10:18 | 2025-12-04
04/12/2025 10:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو للحظة قصف مبنى في الجنوب.. ومواطن يتفاعل مع الغارة شاهدوه
Lebanon 24
فيديو للحظة قصف مبنى في الجنوب.. ومواطن يتفاعل مع الغارة شاهدوه
10:08 | 2025-12-04
04/12/2025 10:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يؤجل التفاوض المباشر الحرب فعلا؟
Lebanon 24
هل يؤجل التفاوض المباشر الحرب فعلا؟
10:01 | 2025-12-04
04/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
محمد رعد يطلب اعفاءه
Lebanon 24
محمد رعد يطلب اعفاءه
23:12 | 2025-12-03
03/12/2025 11:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زيارة البابا.. التصعيد حتمي؟
Lebanon 24
بعد زيارة البابا.. التصعيد حتمي؟
11:00 | 2025-12-03
03/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مسيرة دراجات نارية في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بالفيديو.. مسيرة دراجات نارية في الضاحية الجنوبية
12:45 | 2025-12-03
03/12/2025 12:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يمكن للحوثيين استخدام الأسلحة الكيميائية؟.. تقرير أميركي يُجيب
Lebanon 24
هل يمكن للحوثيين استخدام الأسلحة الكيميائية؟.. تقرير أميركي يُجيب
10:30 | 2025-12-03
03/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
04:40 | 2025-12-04
04/12/2025 04:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
08:13 | 2025-12-04
بالفيديو والصور.. عدوان إسرائيلي على الجنوب بعد الإنذارات
10:27 | 2025-12-04
لقاء بين هيكل وأبانيارا عرض سبل التعاون بين الجيش و"اليونيفيل"
10:18 | 2025-12-04
بعد الغارات.. بيان إسرائيلي وفيديو للحظة القصف
10:08 | 2025-12-04
فيديو للحظة قصف مبنى في الجنوب.. ومواطن يتفاعل مع الغارة شاهدوه
10:01 | 2025-12-04
هل يؤجل التفاوض المباشر الحرب فعلا؟
09:44 | 2025-12-04
الصّدي يحصل على موافقة لتقييم السدود غير المنجزة في لبنان
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
04/12/2025 17:29:54
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
04/12/2025 17:29:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
04/12/2025 17:29:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24