لبنان

لماذا حزب الله يجمّد موقفه من "الميكانيزم"؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
04-12-2025 | 06:10
كشفت مصادر مطّلعة لـ"لبنان 24" أنّ المشهد اللبناني يشهد انقساماً داخلياً حيال مفاوضات وقف إطلاق النار ولاسيما بعد إعلان رئاسة الجمهورية تكليف السفير السابق سيمون كرم ترؤس وفد بلاده إلى لجنة "الميكانيزم".
 وقالت المصادر إنّ حزب الله يسعى اليوم إلى كسب المزيد من الوقت لتأجيل البحث في ملف تسليم السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، في محاولة لحصر هذا النقاش بمنطقة جنوب الليطاني فقط، في حين أنّ اتفاق وقف النار  يشمل جنوب وشمال الليطاني معاً.

وعن تكليف السفير السابق سيمون كرم ترؤس وفد لبنان إلى لجنة الميكانيزم تقول المصادر إنّ حزب الله لم يصدر تعليقاً مباشراً على تعيين كرم، لكنه دفع بعدد من مؤيّديه وبعض النواب المحسوبين عليه إلى إطلاق مواقف استنكارية والدعوة إلى تحرّكات في الشارع. 

وتوضح المصادر أنّ حزب الله يتعمّد حالياً النأي بنفسه عن أي موقف رسمي وصريح حيال كرم من جهة، وحول تعيين ديبلوماسي مدني للوفد اللبناني إلى اجتماعات "الميكانيزم" من جهة أخرى، مفضّلاً الإبقاء على هامش من الضبابية بانتظار ما ستؤول إليه التطوّرات ليُحدّد الموقف المناسب.
المصدر: خاص لبنان24
