لبنان

أبو فاعور: لا مساومة على إرادة المواطنين وضرورة انتظام مؤسسات الدولة

Lebanon 24
04-12-2025 | 06:15
اجتمع عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور في مجلس النواب مع بعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات النيابية، حيث جرى البحث في ملف انتخابات العام 2026.
وأكّد أبو فاعور للوفد موقف "اللقاء الديمقراطي" الداعي إلى "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والتوصل إلى تسوية تضمن حصولها وتكفل حق المغتربين في التصويت"، معتبرًا أن هذا الأمر "يجب ألا يكون عرضة للمساومة". وشدّد على ضرورة "عدم تعطيل إرادة المواطنين عبر أي نقاش حول تأجيل الاستحقاق النيابي".

كما جدّد أبو فاعور تأكيد حرص "اللقاء الديمقراطي" والحزب التقدمي الاشتراكي على" عدم تعطيل عمل مؤسسات الدولة اللبنانية وضرورة انتظامها".
