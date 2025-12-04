أبو فاعور: لا مساومة على إرادة المواطنين وضرورة انتظام مؤسسات الدولة

Advertisement

اجتمع عضو "اللقاء " النائب في مجلس النواب مع بعثة للرقابة على الانتخابات النيابية، حيث جرى البحث في ملف انتخابات العام 2026.وأكّد للوفد موقف "اللقاء الديمقراطي" الداعي إلى "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والتوصل إلى تسوية تضمن حصولها وتكفل حق المغتربين في التصويت"، معتبرًا أن هذا الأمر "يجب ألا يكون عرضة للمساومة". وشدّد على ضرورة "عدم تعطيل إرادة المواطنين عبر أي نقاش حول تأجيل الاستحقاق النيابي".كما جدّد أبو فاعور تأكيد حرص "اللقاء الديمقراطي" والحزب التقدمي على" عدم تعطيل عمل مؤسسات وضرورة انتظامها".