لبنان

اليخوت اللبنانية تعزز التعاون مع فرنسا عبر اتفاقية التوأمة وسباق دولي

Lebanon 24
04-12-2025 | 06:29
A-
A+
Doc-P-1450770-639004518553341720.jpg
Doc-P-1450770-639004518553341720.jpg photos 0
زار رئيس الاتحاد اللبناني لليخوت ورئيس نادي "يخت بيروت" الكومودور ربيع سالم ، السفير اللبناني الجديد في باريس ربيع الشاعر، حيث اطلعه على النشاطات المرتقبة مع الجانب الفرنسي، بما فيها اتفاقية التوأمة بين نادي يخت بيروت ونادي يخت كان في جنوب فرنسا، الموقعة أصلا في خمسينيات القرن الماضي خلال عهد الرئيس كميل شمعون، وكذلك على سباق بحري دولي ضخم منوي تنظيمه قريبا، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل التعاون البحري بين لبنان وفرنسا وإبراز لبنان كحلقة وصل بين الشرق والغرب".
