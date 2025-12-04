اليخوت اللبنانية تعزز التعاون مع فرنسا عبر اتفاقية التوأمة وسباق دولي

زار رئيس لليخوت ورئيس نادي "يخت " الكومودور ، الجديد في ، حيث اطلعه على النشاطات المرتقبة مع الجانب الفرنسي، بما فيها اتفاقية التوأمة بين نادي يخت بيروت ونادي يخت كان في جنوب ، الموقعة أصلا في خمسينيات القرن الماضي خلال عهد الرئيس ، وكذلك على سباق بحري دولي ضخم منوي تنظيمه قريبا، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل التعاون البحري بين وفرنسا وإبراز لبنان كحلقة وصل بين ".

Advertisement