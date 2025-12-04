Advertisement

لبنان

السفير الأميركي: قرار الحكومة باعتماد الحوار مع إسرائيل خطوة بناءة

Lebanon 24
04-12-2025 | 06:25
أشاد السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى باتخاذ كل من لبنان وإسرائيل قرار فتح حوار مباشر.
وقال عيسى: "قرار لبنان وإسرائيل بفتح قناة حوار يشير لرغبة صادقة بالسعي نحو حلول سلمية". 
 
كما ورحب عيسى بقرار الحكومة اللبنانية باعتماد الحوار، وقال: "نعتبرها خطوة بناءة". 
 
 
 
