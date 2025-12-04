بسبب أعمال صيانة.. تدابير سير في هذه المناطق

Advertisement

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:1- باشرت احدى الشركات المتعهدة بأعمال صيانة في شارع الجنرال نجم / ، ستستمر هذه الأعمال حتى 8-12-2025، وستؤدي إلى منع مرور السير في محلة عند تقاطع الأطباء، قرب محلات سناك فاهيتا، مع تحويل المرور يمينًا نحو شارع الأطباء.2- ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بتركيب تمديدات داخل نفق اعتبارًا من الساعة 21.00 ولغاية الساعة 6.00 من التالي ابتداءً من 4-12-2025 ولمدة 15 يومًا.ستؤدي هذه الأعمال إلى منع المرور على مسرب واحد في النفق، ابتداءً الأول، للسير المتجه من باتجاه بيروت.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.