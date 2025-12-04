Advertisement

لبنان

بسبب أعمال صيانة.. تدابير سير في هذه المناطق

Lebanon 24
04-12-2025 | 06:37
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

1- باشرت احدى الشركات المتعهدة بأعمال صيانة في شارع الجنرال نجم / بيروت، ستستمر هذه الأعمال حتى 8-12-2025، وستؤدي إلى منع مرور السير في محلة الجزائر عند تقاطع الأطباء، قرب محلات سناك فاهيتا، مع تحويل المرور يمينًا نحو شارع الأطباء.
2- ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بتركيب تمديدات داخل نفق الاوزاعي اعتبارًا من الساعة 21.00 ولغاية الساعة 6.00 من صباح اليوم التالي ابتداءً من 4-12-2025 ولمدة 15 يومًا.

ستؤدي هذه الأعمال إلى منع المرور على مسرب واحد في النفق، ابتداءً من اليوم الأول، للسير المتجه من خلدة باتجاه بيروت.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24