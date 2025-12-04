مطران زحلة: لقاء المفتي دريان يعزز روح الأخوة والوحدة في لبنان

Advertisement

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى راعي أبرشية صور وصيدا وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران الياس كفوري وراعي أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران أنطونيوس الصوري الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بزيارة المفتي دريان الإنسان الوطني الجامع وتداولنا معه في أحوال بلدنا بخاصة بعد زيارة قداسة بابا الفاتيكان الى والأجواء المرافقة حتى أيضاً نضعه في أجواء منطقة وزحلة وحاجاتها بخاصة في ما يتعلق بموضوع طريق ضهر البيدر والأوتوستراد العربي وبمواضيع الإنماء والعلاقات الإسلامية - التي هي في الحقيقة علاقات طيبة جداً مع مفتي البقاع الأوسط الشيخ علي غزاوي ومفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر رفاعي ومفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي وجميعا لدينا رباط صداقة وتعاون لأجل خير المنطقة وخير الإنسان على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والتواصل هذا يعد قوة لنا وروح بلدنا بلاد الأخوة بين والمسلمين والتي هي رسالة، نحن نريد كل المنطقة والعالم ان يختبروها ويتعرفوا عليها من خلال بلدنا المميز بلد الأخوة والإنسانية التي نعيشها سوياً وطلبنا من سماحته إذا أمكن أن يساعدنا بموضوع يتعلق بمقالع الزينة بمنطقة شرق زحلة المنطقة المحرومة التي نسيتها الدولة منذ زمن وأهلها لا يستطيعوان أن يعملوا لأن القانون مزدوج ولا يطبق بالتساوي ونريد أن يعيش الناس في ظل وضع اقتصادي صعب والناس بحاجة للقليل من الرجاء للمحافظة على شبابنا وشعبنا البقاء في البلد".ختم: "إن شاء الله بتعاون الجميع وإرشاد الروحيين في هذا البلد يسير نحو الاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات التي لديها فرصة كبيرة اليوم بأن تبنى بوجود المسؤولين الحاليين من فخامة الرئيس جوزف عون إلى دولة الرئيس نواف سلام ،ورجاؤنا كبير بأن زمن النهضة وبنيان الدولة آت وبدعاء سماحته وكل المحبين وإن شاء الله هذه الدار دائماً دار تجمع ودار وطنية وينبعث منها نور المحبة والأخوة بين مكونات لبنان جميعاً".