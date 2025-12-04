Advertisement

لبنان

تفجير ذخائر في حقل عيناثا

Lebanon 24
04-12-2025 | 07:26
ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل عيناثا بين الساعة 14:00 والساعة 18:00.
