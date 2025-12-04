Advertisement

لبنان

وزير خارجية إيران يدعو نظيره اللبناني لزيارة طهران

Lebanon 24
04-12-2025 | 07:28
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم  أن الوزير عباس عراقجي دعا نظيره اللبناني يوسف رجي لزيارة طهران قريباً لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.
وزارة الخارجية الإيرانية

وزارة الخارجية

اللبناني يوسف

عباس عراقجي

الإيرانية

الإيراني

يوسف رجي

الثنائي

