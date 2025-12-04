23
لبنان
وزير خارجية إيران يدعو نظيره اللبناني لزيارة طهران
Lebanon 24
04-12-2025
|
07:28
أعلنت
وزارة الخارجية الإيرانية
، اليوم أن الوزير
عباس عراقجي
دعا نظيره
اللبناني يوسف
رجي لزيارة
طهران
قريباً لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.
