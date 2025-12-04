Advertisement

لبنان

سلسلة لقاءات سياسية ودبلوماسية وتعليمية للرئيس عون

Lebanon 24
04-12-2025
شهد قصر بعبدا لقاءات سياسية ودبلوماسية وتعليمية، واستقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون سفير اليابان لدى لبنان Maghoshi Masayuki في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهماته الدبلوماسية في لبنان. ونوه الرئيس عون بالجهود التي بذلها السفير Masayuki  في سبيل تطوير العلاقات بين البلدين.
وفي قصر بعبدا، رئيس جامعة رفيق الحريري الدكتور سعيد لادقي الذي عرض مع الرئيس عون واقع التعليم العالي في لبنان.
كما استقبل الرئيس عون مجموعة من خريجي الجامعة الأميركية الذين تحدث باسمهم السيد رمزي علم الدين، الذي أكد "التزام الخريجين بالمبادئ التي أوردها رئيس الجمهورية في خطاب القسم، ومن أهمها محاربة الفساد ولعل احد العوامل التي تساهم في ذلك يكمن في إعادة تنشيط كل مرافق الدولة ومؤسساتها بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات".
ولفت الى "ان جمعية خريجي الجامعة الأميركية هي اقدم جمعية في لبنان واعرقها. وقد أسست عام 1910 لتضم نخبة من مفكري ومثقفي لبنان والعالم العربي إضافة الى 65 دولة. وقد كان لهؤلاء الخريجين أدوار بارزة في نهضة واعمار لبنان والمنطقة".
وشرح السيد علم الدين الواقع الراهن للجمعية الذي يستدعي المعالجة، مشيرا الى "ان المجموعة التي حضرت الى القصر تعمل لمحاولة إعادة الانتظام الى الجمعية بما في ذلك تقديم البيانات المالية وإعادة الانتخابات التي لم تجر منذ سنوات".
وأشاد الرئيس عون بـ"دور خريجي الجامعة الأميركية المنتشرين في العالم"، مشددا على ضرورة "قيام الجمعية بدورها وتطبيق القوانين التي تنظم عمل الجمعيات في لبنان".
واستقبل الرئيس عون الأمين العام المساعد للأمم المتحدة سابقا السيد جان بول لابورد، وتداول معه في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
واستقبل الرئيس عون النائب فيصل كرامي، الذي أبدى دعمه لمبادرة رئيس الجمهورية في ملف التفاوض، واطّلع على التطورات ونتائج الاجتماعات الأخيرة، بالإضافة إلى الأوضاع العامة في لبنان.
