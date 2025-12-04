شيخ العقل التقى مبعوث الرئيس الفلسطيني والمفتي الصلح

Advertisement

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى الطائفة – اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس السيد ياسر محمود عباس وسفير دولة في الدكتور محمد الاسعد، في حضور رئيس محكمة الاستئناف الدرزية القاضي فيصل ناصر الدين ورئيس اللجنة في المجلس المذهبي الشيخ عصمت الجردي ومسؤولين في مشيخة العقل.ونقل الوفد للشيخ أبي المنى تحيات الرئيس عباس، وتمنياته الاستقرار والازدهار للبنان.وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة الراهنة على الساحتين والعربية، وقضايا متصلة باللاجئين في لبنان، وأهمية التعاون الحاصل مع الدولة بخصوص المتصلة بالمخيمات، والملفات المتعلقة بالحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لللاجئين، إضافة الى الأوضاع العامة في فلسطين.كما التقى شيخ العقل المفتي الشيخ خالد الصلح، يرافقه المستشار الحاج محمد ياسين، وتناول البحث قضايا روحية ووطنية عامة.وشارك الشيخ ابي المنى في إجتماع لجنة الأوقاف في المجلس المذهبي، في حضور رئيسها المحامي حمادة حمادة والاعضاء. (الوكالة الوطنية)