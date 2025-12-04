بسبب عدم مراعاة القواعد العامة لسلامة الغذاء.. محضر ضبط بحق مطعم فول (صورة)

Advertisement

تم اليوم استدعاء 21 صاحب مولد في الى مكتب مصلحة الاقتصاد في الجنوب لتسطير محاضر ضبط بسبب عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للكيلواط وتقاضي 48 سنتا ،وتعهدوا بتعديل الفواتير وتقاضي التسعيرة الرسمية ،كما جرت متابعة شكاوى المواطنين في مناطق التعمير والمية ومية والهلاليةوفي سياق اخر نفذ فريق من مفتشي المصلحة دورية بالتعاون مع المراقب الصحي في لمراقبة مطاعم الفول في منطقة صور والحوش وتم ضبط مخالفة في احدى المطاعم ، ونظم على خلفيتها محضر ضبط بسبب عدم مراعاة القواعد العامة لسلامة الغذاء، كما تم اعطاء التوجيهات والملاحظات اللازمة لتحسين شروط العمل .