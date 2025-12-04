Advertisement

لبنان

بسبب عدم مراعاة القواعد العامة لسلامة الغذاء.. محضر ضبط بحق مطعم فول (صورة)

Lebanon 24
04-12-2025 | 07:45
تم اليوم استدعاء 21 صاحب مولد في حارة صيدا الى مكتب مصلحة الاقتصاد في الجنوب لتسطير محاضر ضبط بسبب عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للكيلواط وتقاضي 48 سنتا ،وتعهدوا بتعديل الفواتير وتقاضي التسعيرة الرسمية ،كما جرت متابعة شكاوى المواطنين في مناطق التعمير والمية ومية والهلالية
 وفي سياق اخر نفذ فريق من مفتشي المصلحة دورية  بالتعاون مع المراقب الصحي في اتحاد بلديات صور لمراقبة مطاعم الفول في منطقة صور والحوش وتم ضبط مخالفة في احدى المطاعم ،  ونظم على خلفيتها محضر ضبط بسبب عدم مراعاة القواعد العامة لسلامة الغذاء، كما تم اعطاء التوجيهات والملاحظات اللازمة لتحسين شروط العمل .
اتحاد بلديات صور

حارة صيدا

الهلالي

الهلال

التزام

الملاح

الملا

الحوش

من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24