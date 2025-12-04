Advertisement

لبنان

الخازن: التطورات حول لجنة الميكانيزم تتطلب تماسكًا وطنيًا

Lebanon 24
04-12-2025 | 08:08
اعتبر الوزير السابق وديع الخازن "إنّ التطورات المتصلة بعمل لجنة الميكانيزم تضع لبنان أمام محطة دقيقة تتطلّب أعلى درجات التماسك الوطني. وانطلاقاً من ثوابتنا الوطنية، نؤكّد أنّ القرار الأخير المُتخذ على مستوى رئاسة الجمهورية يأتي في إطار تثبيت الموقف اللبناني الصلب، الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع أو المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي، وتحت سقف الدستور والقرارات الدولية ذات الصلة".
وقال: ان" تكليف السفير سيمون كرم  جاء ضمن مقاربة دستورية واضحة، وبالتنسيق الكامل بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيسين نبيه بري ونواف سلام، بما يضمن احترام الصلاحيات وتوحيد الموقف الوطني، ويمنع أي استغلال أو تأويل سياسي للخطوة. كما أنّ السفير كرم يمثّل موقع رئاسة الجمهورية حصراً، ويلتزم توجيهاتها دون سواها".

ولفت الى إنّ" محاولات العدو الإسرائيلي، عبر التسريبات الإعلامية أو التصريحات الموجّهة، لإثارة الشقاق داخل الساحة اللبنانية، تؤكد مرة جديدة رفضه الالتزام بوقف إطلاق النار وتعمده مواصلة الإعتداءات والضغط. وهي محاولات مرفوضة جملةً وتفصيلاً".

 واكد ان "الموقف اللبناني الرسمي والشعبي سيبقى ثابتاً في حماية السيادة والحقوق الوطنية، وفي مواجهة أي محاولة للمساس بكرامة لبنان أو فرض الإذعان عليه".
 
