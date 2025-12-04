حريق هائل يلتهم شركة خليفة في المعمارية

Advertisement

شب حريق هائل في شركة في بلدة المعمارية، اتى على كامل محتويات ومخازن الشركة نتيجة احتكاك كهربائي.وعملت فرق الدفاع المدني من مراكز وزفتا والدوير على اخماد النيران. (الوكالة الوطنية)