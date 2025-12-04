Advertisement

لبنان

بالصور.. إنذار إسرائيلي جديد بقصف أبنية في الجنوب

Lebanon 24
04-12-2025 | 08:22
A-
A+
Doc-P-1450826-639004586964770760.png
Doc-P-1450826-639004586964770760.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أنذر الجيش الإسرائيلي سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القريتيْن التاليتيْن مجادل وبرعشيت، بوجوب الإخلاء.
Advertisement
وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان المباني بالابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر.
Image
Image
مواضيع ذات صلة
للمرة الثالثة اليوم.. إنذار إسرائيلي جديد (صورة)
lebanon 24
04/12/2025 17:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. إنذار إسرائيلي جديد
lebanon 24
04/12/2025 17:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24
علام إسرائيلي: الجيش سينذر سكان بنايات في قرى بجنوب لبنان قبل قصفها
lebanon 24
04/12/2025 17:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو والصور.. عدوان إسرائيلي على الجنوب بعد الإنذارات
lebanon 24
04/12/2025 17:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الإسرائيلي

إسرائيل

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:27 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:13 | 2025-12-04
10:30 | 2025-12-04
10:27 | 2025-12-04
10:18 | 2025-12-04
10:08 | 2025-12-04
10:01 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24