لبنان
منسى عاد من مصر بعد مشاركته في معرض EDEX-2025
Lebanon 24
04-12-2025
|
08:33
عاد
وزير الدفاع الوطني
اللواء ميشال منسى من مشاركته على رأس وفدٍ من كبار الضباط في
الجيش اللبناني
، يتقدّمه اللواء الركن حسّان عوده ممثّلًا العماد
قائد الجيش
، في معرض مصر للصناعات الدفاعية (EDEX-2025). وقد أتاحت المشاركة عقد لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون الدفاعي، واطلاع
وزير الدفاع
الوطني والوفد المرافق على أحدث التقنيات العسكرية المعروضة.
ومن أبرز اللقاءات اجتماع اللواء منسى مع
القائد العام
للقوات المسلحة
المصرية
ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول
عبد المجيد
صقر، وتم خلاله البحث في تطوير آليات الدعم والتنسيق وتوطيد العلاقات العسكرية بما يخدم مصلحة البلدين. (الوكالة الوطنية)
