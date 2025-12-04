Advertisement

لبنان

منسى عاد من مصر بعد مشاركته في معرض EDEX-2025

Lebanon 24
04-12-2025 | 08:33
A-
A+

Doc-P-1450830-639004592992195797.png
Doc-P-1450830-639004592992195797.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عاد وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى من مشاركته على رأس وفدٍ من كبار الضباط في الجيش اللبناني، يتقدّمه اللواء الركن حسّان عوده ممثّلًا العماد قائد الجيش، في معرض مصر للصناعات الدفاعية (EDEX-2025). وقد أتاحت المشاركة عقد لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون الدفاعي، واطلاع وزير الدفاع الوطني والوفد المرافق على أحدث التقنيات العسكرية المعروضة.
Advertisement

ومن أبرز اللقاءات اجتماع اللواء منسى مع القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر، وتم خلاله البحث في تطوير آليات الدعم والتنسيق وتوطيد العلاقات العسكرية بما يخدم مصلحة البلدين. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الحجّار يجول في معرض Milipol Paris 2025
lebanon 24
04/12/2025 17:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24
معرض "الصناعة اللبنانية 2025" اختتم فعالياته وكرّس رسالة الرئيس عون
lebanon 24
04/12/2025 17:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمّع رجال وسيّدات الأعمال نظم جلسة ضمن معرض الصناعة اللبنانية 2025
lebanon 24
04/12/2025 17:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24
افتتاح معرض "الأرز" في الدكوانة بمشاركة فنانين ووفود رسمية
lebanon 24
04/12/2025 17:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الدفاع الوطني

الوكالة الوطنية

الجيش اللبناني

القائد العام

وزير الدفاع

عبد المجيد

قائد الجيش

لواء من

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:27 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:13 | 2025-12-04
10:30 | 2025-12-04
10:27 | 2025-12-04
10:18 | 2025-12-04
10:08 | 2025-12-04
10:01 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24