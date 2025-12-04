منسى عاد من مصر بعد مشاركته في معرض EDEX-2025

Advertisement

عاد اللواء ميشال منسى من مشاركته على رأس وفدٍ من كبار الضباط في ، يتقدّمه اللواء الركن حسّان عوده ممثّلًا العماد ، في معرض مصر للصناعات الدفاعية (EDEX-2025). وقد أتاحت المشاركة عقد لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون الدفاعي، واطلاع الوطني والوفد المرافق على أحدث التقنيات العسكرية المعروضة.ومن أبرز اللقاءات اجتماع اللواء منسى مع للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صقر، وتم خلاله البحث في تطوير آليات الدعم والتنسيق وتوطيد العلاقات العسكرية بما يخدم مصلحة البلدين. (الوكالة الوطنية)