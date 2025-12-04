إلقاء القبض على أحد المطلوبين.. وهذا ما ضُبط بحوزته

Advertisement

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:في إطار متابعة المستمرة لملاحقة المخلّين بالأمن ومكافحة مختلف الجرائم وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء في وحدة حول قيام شخص بعدة سرقات لدراجات آلية في منطقة جديتا ومحيطها.نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت المفرزة من كشف هوية المشتبه به، ويدعى:ب. ه. (مواليد 1987، لبناني)، من أصحاب السوابق.بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تم تحديد مكان تواجده، حيث نفّذت قوة من المفرزة عملية خاطفة، تم خلالها مداهمة منزله في محلة جديتا وتوقيفه وضبط أدوات تستخدم في عمليات السرقة.أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة المختص.