لبنان

إلقاء القبض على أحد المطلوبين.. وهذا ما ضُبط بحوزته

Lebanon 24
04-12-2025 | 08:45
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:


في إطار متابعة قوى الأمن الداخلي المستمرة لملاحقة المخلّين بالأمن ومكافحة مختلف الجرائم وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخص بعدة سرقات لدراجات آلية في منطقة جديتا ومحيطها.
نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت المفرزة من كشف هوية المشتبه به، ويدعى:

ب. ه. (مواليد 1987، لبناني)، من أصحاب السوابق.

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تم تحديد مكان تواجده، حيث نفّذت قوة من المفرزة عملية خاطفة، تم خلالها مداهمة منزله في محلة جديتا وتوقيفه وضبط أدوات تستخدم في عمليات السرقة.

أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص. 
قوى الأمن الداخلي

الدرك الإقليمي

شعبة العلاقات

القضاء ا

البقاع

القضاء

لبنان

المعن

