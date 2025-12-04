هذا ما سيعرضه قائد الجيش خلال جلسة مجلس الوزراء

أفادت معلومات الـ"ام تي في" أن " العماد سيعرض خلال جلسة التقرير الثالث لتطبيق قرار حصر السلاح وما بُحث أمس خلال اجتماع "الميكانيزم".

وأشارت المعلومات إلى أن "وزراء لن يعلقوا على ما جرى أمس في اجتماع "الميكانيزم".