لبنان

هذا ما سيعرضه قائد الجيش خلال جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
04-12-2025 | 08:44
أفادت معلومات الـ"ام تي في" أن "قائد الجيش العماد رودولف هيكل سيعرض خلال جلسة مجلس الوزراء التقرير الثالث لتطبيق قرار حصر السلاح وما بُحث أمس خلال اجتماع "الميكانيزم". 
وأشارت المعلومات إلى أن "وزراء الثنائي لن يعلقوا على ما جرى أمس في اجتماع "الميكانيزم". 
