خلال جلسة مجلس الوزراء.. هذا ما أكده رئيس الجمهورية عن مهمة كرم

أفادت معلومات الـ"ان بي أن" أن رئيس الجمهورية نفى أن يكون موفد إلى الميكانيزم قد تحدث عن تعاون اقتصادي.

Advertisement

وأضافت المعلومات أن "مهمة السفير بحث وقف الأعمال العدائية، إعادة الأسرى، الانسحاب من الأراضي المحتلة وتصحيح النقاط على الخط الأزرق".

وتابعت: " أكد أن التفاوض غير مباشر بين كرم والمندوب الاسرائيلي، ولبنان ليس بوارد لا تطبيع ولا عقد اتفاقية سلام".