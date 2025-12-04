23
o
بيروت
18
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
15
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خلال جلسة مجلس الوزراء.. هذا ما أكده رئيس الجمهورية عن مهمة كرم
Lebanon 24
04-12-2025
|
09:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت معلومات الـ"ان بي أن" أن رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
نفى أن يكون موفد
لبنان
إلى الميكانيزم قد تحدث عن تعاون اقتصادي.
Advertisement
وأضافت المعلومات أن "مهمة السفير
سيمون كرم
بحث وقف الأعمال العدائية، إعادة الأسرى، الانسحاب من الأراضي المحتلة وتصحيح النقاط على الخط الأزرق".
وتابعت: "
الرئيس عون
أكد أن التفاوض غير مباشر بين كرم والمندوب الاسرائيلي، ولبنان ليس بوارد لا تطبيع ولا عقد اتفاقية سلام".
مواضيع ذات صلة
بدء جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية في قصر بعبدا
Lebanon 24
بدء جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية في قصر بعبدا
04/12/2025 17:34:26
04/12/2025 17:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيعرضه قائد الجيش خلال جلسة مجلس الوزراء
Lebanon 24
هذا ما سيعرضه قائد الجيش خلال جلسة مجلس الوزراء
04/12/2025 17:34:26
04/12/2025 17:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
Lebanon 24
بدء جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
04/12/2025 17:34:26
04/12/2025 17:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: رئيس الجمهوريّة جوزاف عون قال إنّ الجميع معنيّ بزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان
Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: رئيس الجمهوريّة جوزاف عون قال إنّ الجميع معنيّ بزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان
04/12/2025 17:34:26
04/12/2025 17:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
العماد جوزاف عون
مجلس الوزراء
الرئيس عون
جوزاف عون
سيمون كرم
الجمهوري
رئيس عون
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو والصور.. عدوان إسرائيلي على الجنوب بعد الإنذارات
Lebanon 24
بالفيديو والصور.. عدوان إسرائيلي على الجنوب بعد الإنذارات
08:13 | 2025-12-04
04/12/2025 08:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي رميا بعد اجتماعه مع الجميّل: بحثٌ في المرحلة بعد زيارة البابا والتحديات المطروحة
Lebanon 24
أبي رميا بعد اجتماعه مع الجميّل: بحثٌ في المرحلة بعد زيارة البابا والتحديات المطروحة
10:30 | 2025-12-04
04/12/2025 10:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بين هيكل وأبانيارا عرض سبل التعاون بين الجيش و"اليونيفيل"
Lebanon 24
لقاء بين هيكل وأبانيارا عرض سبل التعاون بين الجيش و"اليونيفيل"
10:27 | 2025-12-04
04/12/2025 10:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارات.. بيان إسرائيلي وفيديو للحظة القصف
Lebanon 24
بعد الغارات.. بيان إسرائيلي وفيديو للحظة القصف
10:18 | 2025-12-04
04/12/2025 10:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو للحظة قصف مبنى في الجنوب.. ومواطن يتفاعل مع الغارة شاهدوه
Lebanon 24
فيديو للحظة قصف مبنى في الجنوب.. ومواطن يتفاعل مع الغارة شاهدوه
10:08 | 2025-12-04
04/12/2025 10:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
محمد رعد يطلب اعفاءه
Lebanon 24
محمد رعد يطلب اعفاءه
23:12 | 2025-12-03
03/12/2025 11:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زيارة البابا.. التصعيد حتمي؟
Lebanon 24
بعد زيارة البابا.. التصعيد حتمي؟
11:00 | 2025-12-03
03/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مسيرة دراجات نارية في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بالفيديو.. مسيرة دراجات نارية في الضاحية الجنوبية
12:45 | 2025-12-03
03/12/2025 12:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
04:40 | 2025-12-04
04/12/2025 04:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"الإيرانيون وصلوا".. إسرائيليّون يتجسسون لصالح طهران مقابل المال
Lebanon 24
"الإيرانيون وصلوا".. إسرائيليّون يتجسسون لصالح طهران مقابل المال
12:00 | 2025-12-03
03/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:13 | 2025-12-04
بالفيديو والصور.. عدوان إسرائيلي على الجنوب بعد الإنذارات
10:30 | 2025-12-04
أبي رميا بعد اجتماعه مع الجميّل: بحثٌ في المرحلة بعد زيارة البابا والتحديات المطروحة
10:27 | 2025-12-04
لقاء بين هيكل وأبانيارا عرض سبل التعاون بين الجيش و"اليونيفيل"
10:18 | 2025-12-04
بعد الغارات.. بيان إسرائيلي وفيديو للحظة القصف
10:08 | 2025-12-04
فيديو للحظة قصف مبنى في الجنوب.. ومواطن يتفاعل مع الغارة شاهدوه
10:01 | 2025-12-04
هل يؤجل التفاوض المباشر الحرب فعلا؟
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
04/12/2025 17:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
04/12/2025 17:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
04/12/2025 17:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24