لبنان

خلال جلسة مجلس الوزراء.. هذا ما أكده رئيس الجمهورية عن مهمة كرم

Lebanon 24
04-12-2025 | 09:36
أفادت معلومات الـ"ان بي أن" أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون نفى أن يكون موفد لبنان إلى  الميكانيزم قد تحدث عن تعاون اقتصادي. 
وأضافت المعلومات أن "مهمة السفير سيمون كرم بحث وقف الأعمال العدائية، إعادة الأسرى، الانسحاب من الأراضي المحتلة وتصحيح النقاط على الخط الأزرق".
 
وتابعت: "الرئيس عون أكد أن التفاوض غير مباشر بين كرم والمندوب الاسرائيلي، ولبنان ليس بوارد لا تطبيع ولا عقد اتفاقية سلام".
 
 
