عملية أمنية في بعلبك.. ضبط مصنع مخدرات وأسلحة

علم " " أنّ قوة من الجيش نفذت عملية أمنية بمؤازرة عناصر من بلدة – قضاء ، حيث استهدفت منزل المدعو "م. ش."، المطلوب بعدة مذكرات.وأسفرت العملية عن ضبط كمية من المواد المخدّرة، بالإضافة إلى مصنع لتصنيع الحبوب المخدّرة، وأسلحة حربية وعتاد عسكري.وقد تم نقل المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف المختص.