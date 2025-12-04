Advertisement

لبنان

عملية أمنية في بعلبك.. ضبط مصنع مخدرات وأسلحة

Lebanon 24
04-12-2025 | 09:42
علم "لبنان24" أنّ قوة من الجيش نفذت عملية أمنية بمؤازرة عناصر من مديرية المخابرات بلدة بوداي – قضاء بعلبك، حيث استهدفت منزل المدعو "م. ش."، المطلوب بعدة مذكرات.  
وأسفرت العملية عن ضبط كمية من المواد المخدّرة، بالإضافة إلى مصنع لتصنيع الحبوب المخدّرة، وأسلحة حربية وعتاد عسكري.  
وقد تم نقل المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
