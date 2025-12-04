الصّدي يحصل على موافقة لتقييم السدود غير المنجزة في لبنان

Advertisement

تبلغ والمياه جو الصّدي من رئيسة قسم التعاون في بعثة EU في اليساندرا فييزر ومدير AFD في لبنان جان برتران موث، موافقة الوكالة على تقديم الدعم لتقييم الوضع القائم لسدي بقعاتا وبلعا.وأشار بيان للوزارة، الى أن "هذه الخطوة تأتي كثمرة لجهود الصّدي لاتخاذ القرار الصائب بشأن السدود غير المنجزة في لبنان، واستجابة للكتاب الذي كان وجهه في 10/9/2025 لـEU وAFD ، طلب فيه المساعدة في تقييم أربعة سدود غير منجزة وهي الى جانب بقعاتا وبلعا المسيلحة وجنة".ولفت البيان الى أن "الوزير اقترح في كتابه المساعدة على تشكيل فريق من الخبراء الدوليين المتخصصين والذين لم يتعاطوا سابقا بملفات هذه السدود، من أجل وضع دراسات علمية لواقع هذه السدود والإمكانات التشغيلية كي يحدد مصيرها بشكل علمي، بعيدا عن أي احكام مسبقة أو خلفية سياسية أكان استكمال العمل بها أو التوقف كليا أو ربما استخدام الاشغال المنفذة لشؤون أخرى".وذكر البيان أن "الـEU وAFD أعلنتا في جوابهما المشترك، أن التقييم سيشمل جوانب عدة متعلقة بالسدين وإمكان وضعهما في الخدمة، وذلك وفقا للمواصفات التقنية الأساسية. من بين هذه الجوانب: الوضعية الحالية للاعمال، الدراسات الإضافية المطلوبة إن وجدت، الإمكانات التشغيلية لناحية والنموذج المالي الموازي، والاستخدام الأمثل، إضافة إلى التمويل المطلوب في حال تقرر استكمال كل سد ودخوله في الخدمة. كما أشارتا الى أنه ستصدر عن خبراء يتم اختيارهم من خلال مناقصة دولية، توصيات ضمن تقرير استشاري، آملتين أن ينجز الامر في الربع الأول من العام 2026".