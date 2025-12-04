Advertisement

لبنان

بعد الغارات.. بيان إسرائيلي وفيديو للحظة القصف

Lebanon 24
04-12-2025 | 10:18
Doc-P-1450867-639004656920501545.png
Doc-P-1450867-639004656920501545.png photos 0
زعم المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ الجيش الإسرائيلي هاجم مستودعات اسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال أنه قد وضعت المستودعات بين المدنيين بما يشكل مثالًا اضافيًا لقيام حزب الله باستخدام السكان دروعًا بشرية لأنشطته من داخل ممتلكات مدنية. 
 
أضاف:" قبل الغارة تم اتخاذ خطوات من شأنها تجنب إلحاق الاذى بالسكان شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة وتوجيه انذارات مسبقة والاستطلاع الجوي والمعلومات الاستخبارية الإضافية".
 
ونشر مقطع فيديو يظهر لحظة تنفيذ الغارات.
