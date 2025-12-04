بعد الغارات.. بيان إسرائيلي وفيديو للحظة القصف

#عاجل 🔸جيش الدفاع هاجم مستودعات اسلحة تابعة لحزب الله الارهابي في جنوب لبنان
🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل على عدة مستودعات أسلحة تابعة للجيش لحزب الله الإرهابي بجنوب لبنان.
🔸لقد وضعت المستودعات في قلب السكان المدنيين بما يشكل مثالًا اضافيًا لقيام حزب الله الإرهابي باستخدام… pic.twitter.com/Bo3aMbZaFH
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 4, 2025
