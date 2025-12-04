بعد الغارات.. بيان إسرائيلي وفيديو للحظة القصف

زعم المتحدث بإسم الجيش أفيخاي أدرعي أنّ الجيش الإسرائيلي هاجم مستودعات اسلحة تابعة لحزب الله في .



وقال أنه قد وضعت المستودعات بين المدنيين بما يشكل مثالًا اضافيًا لقيام باستخدام السكان دروعًا بشرية لأنشطته من داخل ممتلكات مدنية.

أضاف:" قبل الغارة تم اتخاذ خطوات من شأنها تجنب إلحاق الاذى بالسكان شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة وتوجيه انذارات مسبقة والاستطلاع الجوي والمعلومات الاستخبارية الإضافية".

ونشر مقطع فيديو يظهر لحظة تنفيذ .