Advertisement

لبنان

لقاء بين هيكل وأبانيارا عرض سبل التعاون بين الجيش و"اليونيفيل"

Lebanon 24
04-12-2025 | 10:27
A-
A+
Doc-P-1450869-639004661464785218.png
Doc-P-1450869-639004661464785218.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة، قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – "اليونيفيل"  اللواء ديوداتو أبانيارا، وتم التداول في سبل التعاون والتنسيق بين الجيش و"اليونيفيل".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيكل عرض مع قائد القوات الدفاعية الإيرلندية سبل تعزيز العلاقات بين جيشي البلدين
lebanon 24
04/12/2025 19:44:08 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد: زيارتي اليوم لهيكل كانت لبحث تعزيز التعاون بين الجيش ووزارة الشؤون الاجتماعية
lebanon 24
04/12/2025 19:44:08 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين وزارتي "العمل" و"الشؤون" لدعم توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة
lebanon 24
04/12/2025 19:44:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هل عقد لقاء مباشر بين وزير الخارجية المصري و"حزب الله"؟
lebanon 24
04/12/2025 19:44:08 Lebanon 24 Lebanon 24

قوة الأمم المتحدة

ديوداتو أبانيارا

الأمم المتحدة

رودولف هيكل

قائد الجيش

ون بين

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:29 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:57 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:29 | 2025-12-04
12:16 | 2025-12-04
12:12 | 2025-12-04
12:03 | 2025-12-04
11:57 | 2025-12-04
11:51 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24