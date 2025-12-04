22
o
بيروت
17
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لقاء بين هيكل وأبانيارا عرض سبل التعاون بين الجيش و"اليونيفيل"
Lebanon 24
04-12-2025
|
10:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
قائد الجيش
العماد
رودولف هيكل
، في مكتبه في اليرزة، قائد
قوة الأمم المتحدة
الموقتة في
لبنان
– "اليونيفيل" اللواء
ديوداتو أبانيارا
، وتم التداول في سبل التعاون والتنسيق بين الجيش و"اليونيفيل".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيكل عرض مع قائد القوات الدفاعية الإيرلندية سبل تعزيز العلاقات بين جيشي البلدين
Lebanon 24
هيكل عرض مع قائد القوات الدفاعية الإيرلندية سبل تعزيز العلاقات بين جيشي البلدين
04/12/2025 19:44:08
04/12/2025 19:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
السيد: زيارتي اليوم لهيكل كانت لبحث تعزيز التعاون بين الجيش ووزارة الشؤون الاجتماعية
Lebanon 24
السيد: زيارتي اليوم لهيكل كانت لبحث تعزيز التعاون بين الجيش ووزارة الشؤون الاجتماعية
04/12/2025 19:44:08
04/12/2025 19:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بين وزارتي "العمل" و"الشؤون" لدعم توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة
Lebanon 24
لقاء بين وزارتي "العمل" و"الشؤون" لدعم توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة
04/12/2025 19:44:08
04/12/2025 19:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل عقد لقاء مباشر بين وزير الخارجية المصري و"حزب الله"؟
Lebanon 24
هل عقد لقاء مباشر بين وزير الخارجية المصري و"حزب الله"؟
04/12/2025 19:44:08
04/12/2025 19:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قوة الأمم المتحدة
ديوداتو أبانيارا
الأمم المتحدة
رودولف هيكل
قائد الجيش
ون بين
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
لسالكي أوتوستراد المسيلحة – البترون... إليكم هذا الخبر من قوى الأمن
Lebanon 24
لسالكي أوتوستراد المسيلحة – البترون... إليكم هذا الخبر من قوى الأمن
12:29 | 2025-12-04
04/12/2025 12:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بارو: المناقشات اللبنانية–الإسرائيلية خطوة مهمة
Lebanon 24
بارو: المناقشات اللبنانية–الإسرائيلية خطوة مهمة
12:16 | 2025-12-04
04/12/2025 12:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هبات بولندية للدفاع المدني… خريش يتسلّم تجهيزات ودعمًا لوجستيًا جديدًا
Lebanon 24
هبات بولندية للدفاع المدني… خريش يتسلّم تجهيزات ودعمًا لوجستيًا جديدًا
12:12 | 2025-12-04
04/12/2025 12:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أهالي شهداء انفجار المرفأ: لم نتلقَّ دعوة لزيارة البابا… ورسالة إلى الفاتيكان قيد الإعداد
Lebanon 24
أهالي شهداء انفجار المرفأ: لم نتلقَّ دعوة لزيارة البابا… ورسالة إلى الفاتيكان قيد الإعداد
12:03 | 2025-12-04
04/12/2025 12:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات
Lebanon 24
بالصورة... محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات
11:57 | 2025-12-04
04/12/2025 11:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
محمد رعد يطلب اعفاءه
Lebanon 24
محمد رعد يطلب اعفاءه
23:12 | 2025-12-03
03/12/2025 11:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
08:30 | 2025-12-04
04/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مسيرة دراجات نارية في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بالفيديو.. مسيرة دراجات نارية في الضاحية الجنوبية
12:45 | 2025-12-03
03/12/2025 12:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
04:40 | 2025-12-04
04/12/2025 04:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد بري من تعيين سيمون كرم؟ كلمة سر "تفاوضية"
Lebanon 24
ماذا أراد بري من تعيين سيمون كرم؟ كلمة سر "تفاوضية"
06:00 | 2025-12-04
04/12/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:29 | 2025-12-04
لسالكي أوتوستراد المسيلحة – البترون... إليكم هذا الخبر من قوى الأمن
12:16 | 2025-12-04
بارو: المناقشات اللبنانية–الإسرائيلية خطوة مهمة
12:12 | 2025-12-04
هبات بولندية للدفاع المدني… خريش يتسلّم تجهيزات ودعمًا لوجستيًا جديدًا
12:03 | 2025-12-04
أهالي شهداء انفجار المرفأ: لم نتلقَّ دعوة لزيارة البابا… ورسالة إلى الفاتيكان قيد الإعداد
11:57 | 2025-12-04
بالصورة... محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات
11:51 | 2025-12-04
مرقص: لا خيار إلا التفاوض وجلسات جديدة بدءًا من 19 الجاري
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
04/12/2025 19:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
04/12/2025 19:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
04/12/2025 19:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24