لبنان

أبي رميا بعد اجتماعه مع الجميّل: بحثٌ في المرحلة بعد زيارة البابا والتحديات المطروحة

Lebanon 24
04-12-2025 | 10:30
التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل النائب سيمون أبي رميا، في حضور الأمين العام للحزب وليد فارس، وتم خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية.
وأوضح أبي رميا بعد الاجتماع "أن البحث تناول المرحلة التي يمرّ بها لبنان بعد زيارة البابا، والتحديات المطروحة، إضافة إلى الخطوة التي شكّلها تعيين السفير سيمون كرم في الفريق العامل العسكري ضمن لجنة الميكانيزم، مثمّناً هذا القرار".

وأكد "وجود توافق كامل مع الجميل وحزب الكتائب حول الثوابت الوطنية وحصرية السلاح بيد الدولة"، مشيراً إلى "أنّ هذا التقاطع يندرج ضمن جبهة وطنية واسعة إلى جانب رئيس الجمهورية جوزيف عون".

وأشار أبي رميا إلى أنّ اللقاء تناول أيضاً الانتخابات النيابية المقبلة وضرورة وصول مرشحين يجسّدون هذه الثوابت"، مؤكداً "استمرار التواصل في المرحلة المقبلة". (الوكالة الوطنية)
