لبنان

اجتماع في وزارة الداخلية لمتابعة الاستحقاق النيابي وتنسيق العمل بين المحافظات

Lebanon 24
04-12-2025 | 10:37
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة، النائب جهاد الصمد. وخلال اللقاء، تم البحث في ملفات إنمائية وخدماتية عدة. كما تطرق البحث إلى التحضيرات الجارية في وزارة الداخلية والبلديات، تمهيداً لإنجاز الاستحقاق الانتخابي النيابي في موعده المحدد في أيار 2026.
وكذلك، عقد الوزير الحجار اجتماعا مع المحافظين، خصص لعرض أوضاع المحافظات، وتم تأكيد أهمية التنسيق الوثيق من أجل تعزيز فعالية العمل الإداري والاستجابة السريعة لحاجات المواطنين.
 
