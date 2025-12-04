اجتماع في وزارة الداخلية لمتابعة الاستحقاق النيابي وتنسيق العمل بين المحافظات

Advertisement

استقبل والبلديات ، في مكتبه في الوزارة، النائب . وخلال اللقاء، تم البحث في ملفات إنمائية وخدماتية عدة. كما تطرق البحث إلى التحضيرات الجارية في والبلديات، تمهيداً لإنجاز الاستحقاق الانتخابي النيابي في موعده المحدد في أيار 2026.وكذلك، عقد الوزير اجتماعا مع المحافظين، خصص لعرض أوضاع المحافظات، وتم تأكيد أهمية التنسيق الوثيق من أجل تعزيز فعالية العمل الإداري والاستجابة السريعة لحاجات المواطنين.