لبنان
عبد المسيح يطالب بقرار عاجل لصون حقوق الأساتذة
Lebanon 24
04-12-2025
|
10:41
A-
A+
كتب النائب
أديب عبد المسيح
عبر حسابه على منصة "X" : إنّ تأجيل فتح اعتماد بقيمة 200 مليار ليرة لصندوق الأساتذة يشكل مسا مباشرا بكرامة المعلم وأمنه الاجتماعي. والمطلوب اتخاذ قرار عاجل يصون حقوق أهل التعليم، فالمعلم ليس بندا قابلا للتأجيل، بل ركيزة أساسية لقيام الوطن واستمراره".
