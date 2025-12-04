عبد المسيح يطالب بقرار عاجل لصون حقوق الأساتذة

كتب النائب عبر حسابه على منصة "X" : إنّ تأجيل فتح اعتماد بقيمة 200 مليار ليرة لصندوق الأساتذة يشكل مسا مباشرا بكرامة المعلم وأمنه الاجتماعي. والمطلوب اتخاذ قرار عاجل يصون حقوق أهل التعليم، فالمعلم ليس بندا قابلا للتأجيل، بل ركيزة أساسية لقيام الوطن واستمراره".

