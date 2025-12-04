Advertisement

لبنان

مطر: دمج ذوي الهمم حقٌ مسلوب وعلينا استعادته

Lebanon 24
04-12-2025 | 10:46
A-
A+
Doc-P-1450881-639004672866862326.png
Doc-P-1450881-639004672866862326.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب إيهاب مطر على منصة "أكس": "بالأمس، واليوم وكل يوم، علينا المطالبة بلا توقف بضرورة دمج الأشخاص ذوي الهمم في مجتمعهم بشكل طبيعي، فهذا حق من حقوقهم المسلوبة مع الأسف، نتيجة اهتراء وضعف مؤسساتنا. لذلك، ندعو المعنيين إلى تمكين هذه الفئة وعدم تهميشها، فمن حقهم أن تكون لديهم إشارات وأرصفة وأماكن تساعدهم على التجول. كما من حقهم المشاركة في الانتخابات النيابية وإيصال صوتهم عبر مبانٍ وأساليب تيسر تنقلهم وتساعدهم على التطور في المجتمع، إنكم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وسنبقى إلى جانبكم لحسن التمثيل".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دبلوماسي أوروبي لصحيفة يديعوت أحرنوت: من حق إسرائيل التحرك إذا حاول حزب الله استعادة نشاطه في جنوب لبنان
lebanon 24
04/12/2025 19:44:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي: ائتلافنا "الإعمار والتنمية" يحل بالمركز الأول وسيبقى كذلك بهمة أبنائه المخلصين
lebanon 24
04/12/2025 19:44:45 Lebanon 24 Lebanon 24
خطاب باسيل: كلّ طرف فهمه على طريقته!
lebanon 24
04/12/2025 19:44:45 Lebanon 24 Lebanon 24
حنين السيد: ترحيب الأطفال ذوي الإعاقة بالبابا يعكس وطنًا يحتضن الجميع
lebanon 24
04/12/2025 19:44:45 Lebanon 24 Lebanon 24

إيهاب مطر

حسن ا

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:29 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:44 | 2025-12-04
12:29 | 2025-12-04
12:16 | 2025-12-04
12:12 | 2025-12-04
12:03 | 2025-12-04
11:57 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24