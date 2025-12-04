مطر: دمج ذوي الهمم حقٌ مسلوب وعلينا استعادته

كتب النائب على منصة "أكس": "بالأمس، واليوم وكل يوم، علينا المطالبة بلا توقف بضرورة دمج الأشخاص ذوي الهمم في مجتمعهم بشكل طبيعي، فهذا حق من حقوقهم المسلوبة مع الأسف، نتيجة اهتراء وضعف مؤسساتنا. لذلك، ندعو المعنيين إلى تمكين هذه الفئة وعدم تهميشها، فمن حقهم أن تكون لديهم إشارات وأرصفة وأماكن تساعدهم على التجول. كما من حقهم المشاركة في الانتخابات النيابية وإيصال صوتهم عبر مبانٍ وأساليب تيسر تنقلهم وتساعدهم على التطور في المجتمع، إنكم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وسنبقى إلى جانبكم لحسن التمثيل".

