لبنان

وزير الإتصالات: التقرير النهائي للجيش عن جنوب الليطاني سيقدم الشهر المقبل

Lebanon 24
04-12-2025 | 10:49
قال وزير الإتصالات شارل الحاج إن "تقرير قائد الجيش العماد رودولف هيكل اظهر ان الجيش تقدم وفقا للخطة التي رسمها". 
وأضاف بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: "التقرير النهائي للجيش عن جنوب الليطاني سيقدم الشهر المقبل". 
 
 
 
