22
o
بيروت
17
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير الإتصالات: التقرير النهائي للجيش عن جنوب الليطاني سيقدم الشهر المقبل
Lebanon 24
04-12-2025
|
10:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير الإتصالات
شارل الحاج
إن "تقرير
قائد الجيش
العماد
رودولف هيكل
اظهر ان الجيش تقدم وفقا للخطة التي رسمها".
Advertisement
وأضاف بعد انتهاء جلسة
مجلس الوزراء
: "التقرير النهائي للجيش عن جنوب
الليطاني
سيقدم الشهر المقبل".
مواضيع ذات صلة
وزير الإتصالات شارل الحاج: تقرير قائد الجيش اظهر ان الجيش تقدم وفقا للخطة التي رسمها
Lebanon 24
وزير الإتصالات شارل الحاج: تقرير قائد الجيش اظهر ان الجيش تقدم وفقا للخطة التي رسمها
04/12/2025 19:44:52
04/12/2025 19:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع روتيني للجنة وقف اطلاق النار والجيش عرض تقريره الاول عن جنوب الليطاني
Lebanon 24
إجتماع روتيني للجنة وقف اطلاق النار والجيش عرض تقريره الاول عن جنوب الليطاني
04/12/2025 19:44:52
04/12/2025 19:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد قطاع جنوب الليطاني بالجيش اللبناني: إسرائيل لم تقدم إثباتا على تهريب حزب الله للسلاح
Lebanon 24
قائد قطاع جنوب الليطاني بالجيش اللبناني: إسرائيل لم تقدم إثباتا على تهريب حزب الله للسلاح
04/12/2025 19:44:52
04/12/2025 19:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير الجيش امام مجلس الوزراء الخميس ولا تمديد اضافيا جنوب الليطاني
Lebanon 24
تقرير الجيش امام مجلس الوزراء الخميس ولا تمديد اضافيا جنوب الليطاني
04/12/2025 19:44:52
04/12/2025 19:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء
رودولف هيكل
شارل الحاج
قائد الجيش
الليطاني
شارل
طاني
تابع
قد يعجبك أيضاً
سفير الصين في جولة واسعة بطرابلس: دعم للمشاريع وموقع استراتيجي للمدينة
Lebanon 24
سفير الصين في جولة واسعة بطرابلس: دعم للمشاريع وموقع استراتيجي للمدينة
12:44 | 2025-12-04
04/12/2025 12:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لسالكي أوتوستراد المسيلحة – البترون... إليكم هذا الخبر من قوى الأمن
Lebanon 24
لسالكي أوتوستراد المسيلحة – البترون... إليكم هذا الخبر من قوى الأمن
12:29 | 2025-12-04
04/12/2025 12:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بارو: المناقشات اللبنانية–الإسرائيلية خطوة مهمة
Lebanon 24
بارو: المناقشات اللبنانية–الإسرائيلية خطوة مهمة
12:16 | 2025-12-04
04/12/2025 12:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هبات بولندية للدفاع المدني… خريش يتسلّم تجهيزات ودعمًا لوجستيًا جديدًا
Lebanon 24
هبات بولندية للدفاع المدني… خريش يتسلّم تجهيزات ودعمًا لوجستيًا جديدًا
12:12 | 2025-12-04
04/12/2025 12:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أهالي شهداء انفجار المرفأ: لم نتلقَّ دعوة لزيارة البابا… ورسالة إلى الفاتيكان قيد الإعداد
Lebanon 24
أهالي شهداء انفجار المرفأ: لم نتلقَّ دعوة لزيارة البابا… ورسالة إلى الفاتيكان قيد الإعداد
12:03 | 2025-12-04
04/12/2025 12:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
محمد رعد يطلب اعفاءه
Lebanon 24
محمد رعد يطلب اعفاءه
23:12 | 2025-12-03
03/12/2025 11:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
08:30 | 2025-12-04
04/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مسيرة دراجات نارية في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بالفيديو.. مسيرة دراجات نارية في الضاحية الجنوبية
12:45 | 2025-12-03
03/12/2025 12:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
04:40 | 2025-12-04
04/12/2025 04:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد بري من تعيين سيمون كرم؟ كلمة سر "تفاوضية"
Lebanon 24
ماذا أراد بري من تعيين سيمون كرم؟ كلمة سر "تفاوضية"
06:00 | 2025-12-04
04/12/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:44 | 2025-12-04
سفير الصين في جولة واسعة بطرابلس: دعم للمشاريع وموقع استراتيجي للمدينة
12:29 | 2025-12-04
لسالكي أوتوستراد المسيلحة – البترون... إليكم هذا الخبر من قوى الأمن
12:16 | 2025-12-04
بارو: المناقشات اللبنانية–الإسرائيلية خطوة مهمة
12:12 | 2025-12-04
هبات بولندية للدفاع المدني… خريش يتسلّم تجهيزات ودعمًا لوجستيًا جديدًا
12:03 | 2025-12-04
أهالي شهداء انفجار المرفأ: لم نتلقَّ دعوة لزيارة البابا… ورسالة إلى الفاتيكان قيد الإعداد
11:57 | 2025-12-04
بالصورة... محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
04/12/2025 19:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
04/12/2025 19:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
04/12/2025 19:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24