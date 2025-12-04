شقير يلتقي سلام لمناقشة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية

Advertisement

زار رئيس الوزير السابق ، الدكتور في السرايا الحكومية. وتم البحث في آخر المستجدات على مختلف الصعد، ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية.وتمّ التأكيد خلال اللقاء، وفق بيان ، على "ضرورة ترسيخ الاستقرار في البلاد بشكل مستدام، وتهيئة الظروف الملائمة لاستقبال الأعياد المجيدة بما يعكس تطلعات اللبنانيين إلى الطمأنينة والازدهار".