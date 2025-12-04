Advertisement

لبنان

شقير يلتقي سلام لمناقشة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية

Lebanon 24
04-12-2025 | 10:50
زار رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية. وتم  البحث في آخر المستجدات على مختلف الصعد، ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية.
وتمّ التأكيد خلال اللقاء، وفق بيان مكتب شقير،  على "ضرورة ترسيخ الاستقرار في البلاد بشكل مستدام، وتهيئة الظروف الملائمة لاستقبال الأعياد المجيدة بما يعكس تطلعات اللبنانيين إلى الطمأنينة والازدهار".
 
