المخابرات تحبط مخططًا إرهابيًا.. نقل عبوات وأموال لتنفيذ عمليات في لبنان

صدر عن – البيان الآتي:يواصل الجيش متابعة التحقيقات في الملفات الأمنية المتعلقة بالمنتمين إلى تنظيمات إرهابية والمخططين لاعتداءات على المواطنين، وفي هذا السياق، أحالت على المختص اللبناني مكتوم القيد (ع.خ.ح.) بتاريخ 4 /12 /2025، لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي، وترؤسه خلية إرهابية في – بعد توقيف الرأس المدبر لها المواطن (ي.ش.) الملقب بـ " " بتاريخ 3 /1 /2025.وكان (ع.خ.ح.) قد عمل على نقل عبوات متفجرة وأموال مرسلة من قيادة التنظيم لمصلحة الخلية الإرهابية المذكورة، بهدف تنفيذ عمليات أمنية في الداخل اللبناني.