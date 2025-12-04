Advertisement

لبنان

المخابرات تحبط مخططًا إرهابيًا.. نقل عبوات وأموال لتنفيذ عمليات في لبنان

Lebanon 24
04-12-2025 | 10:53
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
يواصل الجيش متابعة التحقيقات في الملفات الأمنية المتعلقة بالمنتمين إلى تنظيمات إرهابية والمخططين لاعتداءات على المواطنين، وفي هذا السياق، أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص اللبناني مكتوم القيد (ع.خ.ح.) بتاريخ 4 /12 /2025، لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي، وترؤسه خلية إرهابية في وادي خالدعكار بعد توقيف الرأس المدبر لها المواطن (ي.ش.) الملقب بـ "أبو يوسف" بتاريخ 3 /1 /2025.

 وكان (ع.خ.ح.) قد عمل على نقل عبوات متفجرة وأموال مرسلة من قيادة التنظيم لمصلحة الخلية الإرهابية المذكورة، بهدف تنفيذ عمليات أمنية في الداخل اللبناني.
