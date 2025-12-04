22
o
بيروت
17
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المخابرات تحبط مخططًا إرهابيًا.. نقل عبوات وأموال لتنفيذ عمليات في لبنان
Lebanon 24
04-12-2025
|
10:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
قيادة الجيش
–
مديرية التوجيه
البيان الآتي:
Advertisement
يواصل الجيش متابعة التحقيقات في الملفات الأمنية المتعلقة بالمنتمين إلى تنظيمات إرهابية والمخططين لاعتداءات على المواطنين، وفي هذا السياق، أحالت
مديرية المخابرات
على
القضاء
المختص اللبناني مكتوم القيد (ع.خ.ح.) بتاريخ 4 /12 /2025، لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي، وترؤسه خلية إرهابية في
وادي خالد
–
عكار
بعد توقيف الرأس المدبر لها المواطن (ي.ش.) الملقب بـ "
أبو يوسف
" بتاريخ 3 /1 /2025.
وكان (ع.خ.ح.) قد عمل على نقل عبوات متفجرة وأموال مرسلة من قيادة التنظيم لمصلحة الخلية الإرهابية المذكورة، بهدف تنفيذ عمليات أمنية في الداخل اللبناني.
مواضيع ذات صلة
وزيرة العدل الأميركية: المخطط الإرهابي في ميشيغن يتضمن خطة مفصلة لتنفيذ هجوم على الأراضي الأميركية
Lebanon 24
وزيرة العدل الأميركية: المخطط الإرهابي في ميشيغن يتضمن خطة مفصلة لتنفيذ هجوم على الأراضي الأميركية
04/12/2025 19:45:06
04/12/2025 19:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إحباط مخطط حوثي لتنفيذ اغتيالات في عدن
Lebanon 24
إحباط مخطط حوثي لتنفيذ اغتيالات في عدن
04/12/2025 19:45:06
04/12/2025 19:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الصومالي يحبط مخططاً تفجيرياً جديداً
Lebanon 24
الجيش الصومالي يحبط مخططاً تفجيرياً جديداً
04/12/2025 19:45:06
04/12/2025 19:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: داعش كانت تسعى إلى تنفيذ عمليات إرهابية تزعزع وتقوض أمن المواطنين
Lebanon 24
الداخلية السورية: داعش كانت تسعى إلى تنفيذ عمليات إرهابية تزعزع وتقوض أمن المواطنين
04/12/2025 19:45:06
04/12/2025 19:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مديرية المخابرات
مديرية التوجيه
قيادة الجيش
وادي خالد
مديرية ال
نظيم داعش
أبو يوسف
القضاء ا
تابع
قد يعجبك أيضاً
سفير الصين في جولة واسعة بطرابلس: دعم للمشاريع وموقع استراتيجي للمدينة
Lebanon 24
سفير الصين في جولة واسعة بطرابلس: دعم للمشاريع وموقع استراتيجي للمدينة
12:44 | 2025-12-04
04/12/2025 12:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لسالكي أوتوستراد المسيلحة – البترون... إليكم هذا الخبر من قوى الأمن
Lebanon 24
لسالكي أوتوستراد المسيلحة – البترون... إليكم هذا الخبر من قوى الأمن
12:29 | 2025-12-04
04/12/2025 12:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بارو: المناقشات اللبنانية–الإسرائيلية خطوة مهمة
Lebanon 24
بارو: المناقشات اللبنانية–الإسرائيلية خطوة مهمة
12:16 | 2025-12-04
04/12/2025 12:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هبات بولندية للدفاع المدني… خريش يتسلّم تجهيزات ودعمًا لوجستيًا جديدًا
Lebanon 24
هبات بولندية للدفاع المدني… خريش يتسلّم تجهيزات ودعمًا لوجستيًا جديدًا
12:12 | 2025-12-04
04/12/2025 12:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أهالي شهداء انفجار المرفأ: لم نتلقَّ دعوة لزيارة البابا… ورسالة إلى الفاتيكان قيد الإعداد
Lebanon 24
أهالي شهداء انفجار المرفأ: لم نتلقَّ دعوة لزيارة البابا… ورسالة إلى الفاتيكان قيد الإعداد
12:03 | 2025-12-04
04/12/2025 12:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
محمد رعد يطلب اعفاءه
Lebanon 24
محمد رعد يطلب اعفاءه
23:12 | 2025-12-03
03/12/2025 11:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
08:30 | 2025-12-04
04/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مسيرة دراجات نارية في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بالفيديو.. مسيرة دراجات نارية في الضاحية الجنوبية
12:45 | 2025-12-03
03/12/2025 12:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
04:40 | 2025-12-04
04/12/2025 04:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد بري من تعيين سيمون كرم؟ كلمة سر "تفاوضية"
Lebanon 24
ماذا أراد بري من تعيين سيمون كرم؟ كلمة سر "تفاوضية"
06:00 | 2025-12-04
04/12/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:44 | 2025-12-04
سفير الصين في جولة واسعة بطرابلس: دعم للمشاريع وموقع استراتيجي للمدينة
12:29 | 2025-12-04
لسالكي أوتوستراد المسيلحة – البترون... إليكم هذا الخبر من قوى الأمن
12:16 | 2025-12-04
بارو: المناقشات اللبنانية–الإسرائيلية خطوة مهمة
12:12 | 2025-12-04
هبات بولندية للدفاع المدني… خريش يتسلّم تجهيزات ودعمًا لوجستيًا جديدًا
12:03 | 2025-12-04
أهالي شهداء انفجار المرفأ: لم نتلقَّ دعوة لزيارة البابا… ورسالة إلى الفاتيكان قيد الإعداد
11:57 | 2025-12-04
بالصورة... محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
04/12/2025 19:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
04/12/2025 19:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
04/12/2025 19:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24